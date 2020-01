O bom sabor da Selllva – para vegetarianos, veganos e carnívoros

O grupo Capricciosa tem já 12 restaurantes no seu portefólio mas faltava-lhe um conceito mais saudável. O Selllva – os três L não são erro, precisa de os imaginar como uma garra –, na rua Mouzinho da Silveira, perto do Marquês de Pombal, junta-se ao clã como um restaurante saudável. Sem fundamentalismos. Há opções vegetarianas e veganas mas também boas propostas para quem não quer abdicar da proteína animal.

“A premissa é o saudável. Mas acima de tudo queríamos que este fosse um restaurante bom. Não é fundamentalista. Pegámos em várias cozinhas do mundo e fizemos algo mais saudável mas com muito sabor”, explica Ana Arié, directora do grupo Capricciosa. “Os nossos restaurantes são muito orientados para famílias e aqui conseguimos agradar a todos”, reforça.

Fotografia: Manuel Manso

Dentro desta Selllva, com um mural pintado à mão pela artista francesa Henriette Arcelin que recria vários elementos da fauna e flora selvagem, há pequenos-almoços, almoços e em breve jantares. O menu jet lag, disponível das 08.00 às 18.00, tem opções que sabem bem qualquer que seja a altura do dia. Começa com taças de fruta com linhaça e lascas de amêndoa (7€), iogurte de côco biológico com compota de frutos vermelhos e granola caseira (7€) ou açaí (8€), segue para torradas e panquecas, com escolha entre o pão de noz e passas (4€) ou sem glúten (4€) e as panquecas de aveia e banana com ricotta e banana (7€) ou as de “nutella”, uma versão caseira do creme de barrar, mais texturada, com bocadinhos de avelã, e menos doce (7€). Neste menu não podiam faltar os ovos e aqui pode começar por escolher a base que quer entre o pão biológico, o sem glúten ou a batata doce. Há ovos escalfados com creme de abacate e molho holandês (8€), os estrelados com creme de feijão e tortilhas de milho para uma versão mais mexicana (7€) ou os mexidos com abacate, tomate e bacon ou salmão fumado (8€).

Fotografia: Manuel Manso

Depois pode entrar “Into the Wild” – isto é, o segundo menu –, com os pratos das “diferentes selvas espalhadas pelo mundo”. Nas entradas encontrará batata doce selvagem com emulsão de kimchi (5€), crepes vietnamitas com molho asiático (5€), ou tártaro de salmão e abacate com ovas de salmão e yuzu (9€). Nos pratos principais tanto encontra bowls bem apetrechados com legumes, como o Médio Oriente, com beringela assada, grão, hummus, alface-coração, cebola, tomate e romã com tostas de passas e nozes (11€), como tártaro de atum com quinoa (13€), risotto de beterraba e cogumelos (11€) ou frango assado em duas versões, uma com kimchi, acompanhado com batata doce, salada de tomate com manjericão e abacate (12€), outra com feijão preto, abacate, ovo estrelado e arroz integral (12€) – o frango é também a estrela do menu kids, com um acompanhamento e sumo do dia (7€). Nesta lista têm ainda um hambúrguer com a “carne” da Beyond Meat (11€).

Fotografia: Manuel Manso

À sobremesa pode continuar na linha hiper saudável com o healthy brownie de chocolate negro e amendoim com gelado de alfarroba e amêndoa (5€) ou pedir que lhe tragam açúcar com a sobremesa “now bring me sugar” (5€).

Fotografia: Manuel Manso

Nesta Selllva vai encontrar muitas personagens conhecidas, como o Mogli, um sumo natural de abacaxi, manga, lima, morango e manjericão (4€); o Simba, de laranja (3€); o Timon, um sumo detox com banana, laranja, espinafres, alface e sementes de girassol (4€); ou o Pumba, com beterraba, rúcula, laranja e gengibre (4€).

Além da parte complementar de cafetaria, há também um bar, com lugares ao balcão, pronto a servir cocktails mais ou menos tropicais.

Rua Mouzinho da Silveira, 32 (Marquês de Pombal). 21 599 8814. Seg-Dom 08.00-00.00.

+ Restaurantes saudáveis em Lisboa