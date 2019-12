O Boteco: o novo restaurante do chef Kiko é um elogio ao Brasil

A primeira coisa a desviar a atenção é o enorme lustre com garrafas verde-bandeira. A segunda, ainda mais imponente, é a peça do artista Bordalo II. Está pendurada numa das paredes deste Boteco, de pé direito altíssimo e com muita luz, balcões em madeira à antiga e chão em mosaico. É um barco, que faz uma ligação entre Rio de Janeiro e Lisboa, com histórias que começam no Cristo Redentor e nas favelas e chegam a Portugal com símbolos como o eléctrico, o Castelo ou as redes de pesca. Um pouco como este restaurante que, embora seja um elogio ao Brasil, está no centro da cidade e tem produto português.

Fotografia: Inês Félix

“Nasci no Rio e vivi lá até aos 11 anos. A minha mãe é pernambucana, tenho três irmãos a viver no Brasil ainda. Aqui tenho sabores da minha infância”, diz Kiko, que já tinha este projecto na cabeça desde 2014. Na altura de começar a montar a carta, não podia fugir aos pratos que continua a comer em casa da mãe. Nas entradas está a salsichinha de churrasco com farofa (4,90€), o dadinho de tapioca com goiabada picante (6,30€), os espetinhos de coração de galinha (4,80€), ou os pastéis de vento recheados com queijo coalho (6,20€) ou com porco preto e camarão (6,30€). “Mas depois também queria ter umas amêijoas. Mas como? À Bulhão Pato? Não, à baiana, com azeite de dendê, leite de coco, gengibre, coentros”, conta. Na mesma medida, está a salada de polvo, aqui uma entrada com tapioca, temperada com malagueta biquinho e com gelado de pimentos assados, ou os croquetes – e se o teste bem sucedido que fez com os de cozido à portuguesa n’O Surf&Turf está aqui (6,70€), estreou-se nos de feijoada à brasileira, com carnes da feijoada, feijão preto e um gel de maracujá a dar frescura.

Fotografia: Inês Félix

“Normalmente o que envolve o croquete é um bechamel, aqui fizemos um puré de feijão”, esclarece. Entre os pratos principais está a feijoada à brasileira, servida da maneira tradicional, com carnes de porco e enchidos, feijão, couve mineira e laranja (18,70€), o bobó de camarão e bacalhau (19,40€), a picanha de wagyu (27,40€), o arroz de frutos do mar com camarão tigre e queijo catupiry (25,80€) ou os escondidinhos, em versão vegetariana (17,90€) ou de pernil estufado (19,20€). Pode juntar á festa vários acompanhamentos, todos à parte, da farofa de presunto e bacon (3,20€) à macaxeira frita com flor de sal (4,40€), arroz de alho (3,40€), pão de queijo (4,60€) ou feijão preto (3,80€).