O Byf é a steakhouse onde pode escolher tudo, até as facas

A Byf Steakhouse tomou conta do lugar do antigo Toni dos Bifes, no Saldanha, e dá-lhe a escolher entre nove cortes diferentes, outros tantos sais aromatizados.

Aqui começa tudo com a escolha das armas para o duelo. Depois de escolher o corte de carne, aparece alguém com um estojo em pele e lá dentro dez facas diferentes. As lâminas têm diferentes tamanhos e diferentes serrilhas e, para o caso de ficar muito confuso, vão aconselhá-lo sobre qual escolher tendo em conta a peça escolhida.

Logo à entrada vê-se uma vitrina com a altura de toda a sala com uns quantos pedaços de carne maturada. Estão lá uma aba de novilho, picanha e uma presa de wagyu mas a carta mostra também o rib eye (36€), o entrecôte (16€), a chuleta (35€) ou o t-bone (60€/kg) – estes três últimos maturados. Passa tudo pelo josper, aliás como cerca de 90% da carta, conta Nuno Vieira, representante do grupo Fullest, que tem restaurantes como o Tapas N’Friends e que abre assim a sua 15.ª casa. “O objectivo é que a carne seja braseada e fumada, não grelhada”, explica enquanto faz também uma ronda por todos os sais aromatizados que vêm para a mesa com cada peça – há uns mais cítricos, com lima e gengibre ou laranja, e outros com café, cogumelos ou malagueta. Para já pedem-se as carnes à carta, mas em breve ao jantar vão servir-se dois menus de degustação: num deles combina-se rib eye, secretos de porco ibérico e entrecôte (35€), no outro há wagyu, picanha e secretos de porco ibérico (45€).

Fotografia: Manuel Manso

Para acompanhar as carnes (a indicação de preço aparece por quilo em algumas delas) há uns quantos molhos, como o bearnês ou o queijo azul, e sete acompanhamentos (3€) que se podem transformar, em alguns casos, em pratos vegetarianos – é o caso do cevedoto de cogumelos, a ideia de um risoto aplicada à cevada. Para além deste há um puré de batata doce, bimis salteados ou uma salada de alface romana com molho de parmesão e avelãs.

Fotografia: Manuel Manso

O forte da casa são estas combinações que podem ser feitas pelo cliente – ao olhar-se para o menu as opções parecem quase infinitas. Mas há ainda dois pratos já fechados e prontos a serem pedidos, sem ter de se pensar no que vai melhor com o quê: de um lado short ribs de novilho com molho barbecue, do outro, o único peixe da casa, um bife de atum no josper com laranja e molho de pimenta preta.

Fotografia: Manuel Manso

Nos tais 90% da carta que passam no josper estão incluídos o couvert e as sobremesas. Há uma manteiga fumada e uma gema cozinhada a baixa temperatura, salpicada com batatas fritas numa versão dos ovos rotos, para barrar num pão alentejano, também tostado no josper. No final, há um brownie com pipocas, gelado e caramelo salgado vertido à frente do cliente (4,50€). Cuidado, que está quente: o prato de ferro fundido ainda vai fazer borbulhar o caramelo durante um bocadinho.

Avenida Praia da Vitória, 50A (Saldanha). 21 053 7286. 12.00-00.00.

