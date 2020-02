O Cais do Sodré agora tem pizza romana à fatia até de madrugada

A nova pizzeria no Cais do Sodré serve pizzas romanas à fatia e é grab&go. Às sextas e sábados está aberta até às 03.00.

Federico Melandri não quer imitar o conceito de pizza à fatia, quer servir a melhor pizza alla pala – a pizza romana com massa alta q.b e estaladiça, posta no forno com uma pala, uma tábua de madeira. No Cais do Sodré, na PZA, serve-a em fatias generosas para levar ou comer ali mesmo rapidinho.

Há três segredos para esta pizza, explica Federico, romano a viver em Lisboa há vários anos: a longa fermentação da massa, até 72 horas, feita apenas com farinhas italianas; a alta percentagem de água na massa; e a “mestria dos pizzaiolos na hora dos temperos”. “Apesar das charcutarias e queijo, esta é uma pizza muito leve, não pesa nada no estômago”, reforça.

Fotografia: Manuel Manso

A pizzeria PZA tem já uma casa na rua principal de Cacilhas, onde funciona num registo diferente, em formato restaurante com alguns lugares sentados e pizzas de diferentes tamanhos (pequena, grande e XL). Neste espaço no Cais do Sodré, a decoração é simples – um projecto do atelier de arquitectura de Federico –, com apenas uns quantos bancos altos para comer ali mesmo rápido. Mas também pode pegar e levar. A pizza vende-se apenas à fatia, meia pizza ou uma inteira.

Fotografia: Manuel Manso

Há 20 receitas de pizza e todos os dias há uma especial. As opções dividem-se entre as bianchi, as rossa, veggy e speciali. Nas brancas encontra a focaccia (1€ a fatia, 8€ inteira), a 7 formaggi (4€ a fatia, 24€ a inteira) e a carbonara, com guanciale (4€ a fatia, 24 a inteira). E nas pizzas com base de molho de tomate caseiro há desde as mais clássicas marinara (1,50€) e margherita (2,50€) à amatriciana, com o molho tradicional à base de guanciale, queijo pecorino e tomate (4€ a fatia, 24€ a inteira). Há ainda a vegana ortolana, com beringela, cogumelos e cebola (3€-18€), a de cogumelos porcini e mozzarella de búfala (4,5€-27€) ou ainda a de beringela e parmesão (3,50€-21€). As especiais estão sempre a rodar mas o mais provável é encontrar a vitrine com a opção de mortadella e pistácio crocante (4,50€-27€), speck e queijo provola (4€-24€) ou o pecado de nutella e pistácio (4€-24€).

Fotografia: Manuel Manso

“A noite no Cais do Sodré é muito acompanhada por bebidas, sim, mas só junk food. Aqui podes comer bem com pouco. Temos as pizzas populares a preços para todos. Mas mesmo as especiais, as mais caras, são 4,50€”, diz Federico. E por esse motivo estendem o horário às sextas e sábados até às 03.00.

Também não falham no campeonato das bebidas e além dos refrigerantes habituais, aqui a imperial é a italiana Peroni (1,50€), há duas referências italianas de vinho a copo (3€-4€) e três aperitivos, entre os quais o LimonTonic, feito com limoncello (4,50€).

Rua de São Paulo, 37 (Cais do Sodré). Dom-Qua 12.00-23.00, Qui 12.00-00.00, Sex-Sáb 12.00-03.00.

