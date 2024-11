Quando há pouco tempo abriram em Benfica, já anunciavam a segunda morada, no Campo Pequeno, para breve. António Carvalhão e João Azevedo Ferreira, donos do Ajitama e agora também da Ramen Station, abrem as portas da nova estação nesta sexta-feira. O restaurante, pensado para ter uma carta curta – de ramen, claro – e um serviço rápido é, em tudo, muito semelhante ao de Benfica.

Inspirado nas estações de comboio e metro do Japão, onde tantas vezes viajaram, o novo Ramen Station mantém os tons claros e amarelos. Tem dois pisos, com uma mesa comunitária, como acontece em Benfica, em baixo. “A estação do Campo Pequeno está ainda preparada para receber uma esplanada ampla, com capacidade para 32 lugares sentados, que contamos inaugurar no início de 2025”, revela em comunicado António Carvalhão.

Arnaldo Cellani

Em Outubro, o mesmo responsável, dizia à Time Out que o futuro passava por ter mais localizações. “E isso não seria viável com a marca Ajitama. Com o Ramen Station, conseguimos de facto ter várias pequenas estações, espalhadas pela cidade”, defendia António. “Temos a ideia romântica, que não é realista, de ter uma estação de ramen por bairro. Já o Ajitama, queremos ter um por cidade.”

Por enquanto, o saldo faz-se com dois Ajitamas e, agora, dois Ramen Stations, todos em Lisboa – com a novidade de que o espaço em Benfica permitiu à dupla apostar na produção caseira de noodles em escala.

Arnaldo Cellani Miso ramen

No Campo Pequeno, mantêm-se as duas entradas apenas: uma combinação de gyozas (2,90€/três ou 4,60€/cinco) e edamame (2,80€). Nos ramens, são três as opções: o mais simples shio (9,90€), a pensar nos principiantes e o miso (11,50€), mais intenso e com níveis de picante que podem ser adicionados, além do vegan (11,50€). E, na sobremesa: mochis (1,95€).

“Queremos que o ramen se torne uma escolha diária, acessível a todos as pessoas e disponível em mais locais. Esta é apenas a segunda paragem de muitas”, reforça na nota de imprensa António Carvalhão.

Campo Pequeno 12. Qui-Seg 12.00-15.00/19.00-23.00

