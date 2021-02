O Carnaval de Torres Vedras saiu da rua, mas vai a casa

O Carnaval de Torres Vedras foi cancelado nas ruas, mas seis associações carnavalescas do concelho levam a festa para as redes sociais.

Está em marcha o movimento Carnaval em Casa que propõe uma grande folia, mas caseira e segura. Uma iniciativa que junta seis associações carnavalescas de Torres Vedras e que pode ser acompanhada em qualquer lugar.

O ponto de partida para as celebrações é o site oficial do Carnaval em Casa, onde encontra a programação que decorre até 17 de Fevereiro, uma loja online onde pode comprar um “Kit Folião” e a história de cada uma das associações que se juntou ao movimento – Real Confraria do Carnaval de Torres; Ministros e Matrafonas; Lúmbias Grupo Carnavalesco; Associação Carnavalesca As Marias Cachuchas; Fidalgos do Carnaval de Torres Vedras; e Sacádegas - Associação Carnavalesca.

Segundo a organização, o Carnaval em Casa, surge “para partilhar o amor ao Carnaval, para sentir a emoção dos ritmos quentes frenéticos e avassaladores, para nos mascararmos a rigor, para revermos aqueles que por vezes só encontramos por detrás de uma máscara…não de proteção, mas de diversão, espontaneidade, cor, alegria e por vezes muita magia!”, lê-se no site.

A agenda de eventos inclui muito virar de pratos por DJs em directo (com uma sessão de discos pedidos no Dia dos Namorados), desafios para mascarados, uma tertúlia temática com figuras conhecidas deste Carnaval e termina a 17 de Fevereiro com o Enterro do Entrudo.

O programa ainda não está finalizado, mas pode ir acompanhando tudo nas redes sociais do Carnaval em Casa, de preferência munido com o Kit Folião. O kit só pode ser levantado em Torres Vedras, mas inclui uma pulseira livre-trânsito para o Carnaval 2022 na discoteca Túnel, uma t-shirt para personalizar durante os directos, uma bandeira para colocar na varanda, um autocolante para o carro e um crachá.

+ Leia a edição desta semana: Televisão sem fim

+ Este ano, a folia do Carnaval de Estarreja acontece online