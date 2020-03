O Chá da Barra é um salão de infusões e bifes do lombo

Nasceu em Oeiras há uma década, mas mudou-se para Lisboa. O Chá da Barra tem os chás, os scones e os bolos, mas aposta agora numa cozinha própria, com comida de qualidade.

Na família de Rita e Raquel Costa sempre houve uma tradição gastronómica presente. A mãe, a tia e a avó são mulheres versadas na cozinha e senhoras de um receituário passado de geração em geração. O Alto da Barra, em Oeiras, foi o primeiro sítio que escolheram para abrir o Chá da Barra. Daí mudaram-se para o Palácio do Egipto, uma casa do século XVIII, quando venceram um concurso da câmara municipal, e por lá ficaram. Esta nova aposta fora de Oeiras surgiu então da vontade de trazer as suas criações para Lisboa e testar como funciona o negócio na capital.

As irmãs quiseram mudar de vida a certa altura. “Despedi-me do meu trabalho e estava à procura de um negócio”, conta-nos Raquel, no seu novo salão em Lisboa. O Chá da Barra parece, à primeira vista, uma singela casa de chá. Tem os bolinhos cuidadosamente dispostos na montra, a decoração a fazer lembrar as pâtisseries parisienses, os scones e as compotas caseiras. Isso e bifes. Do lombo ou da vazia (16€/10€), embebidos num molho caseiro quase secreto, como nas tradicionais cervejarias.

Manuel Manso

A sala é aprumada, cheia de luz em dias soalheiros. Agradável para ler o jornal de manhã, ou uma boa opção para um jantar de grupo.

A pastelaria e salgados são todos caseiros. Croquetes, empadas, croissants e pão, “tudo feito em Oeiras e trazido para Lisboa de manhã”, garante Raquel. Os doces, como o bolo de crepe com natas e chocolate é uma receita antiga de família. Doce, é certo, mas nada enjoativo, com as quantidades certas de açúcar. Os scones (1,4€), pelos quais ganharam fama, não desiludem. A massa é consistente e resiste ao teste de faca sem se esfarelar quando se abre para barrar com a compota caseira de laranja.

A pensar na zona residencial e de serviços em que está inserida, entre o centenário Sport Futebol Palmense e a loja do cidadão, nas Laranjeiras, há menus de almoço com prato do dia (9€), sopa (1,5€) ou de refeições leves (sopa e fatia de tarte com salada, bebida e café por 7,5€). Também há tostas em pão saloio, mistas (3,5€) ou com queijo de cabra (4,5€). Os chás são todos de produção biológica e misturados na casa e, na carta, todos têm uma explicação detalhada.

Manuel Manso

O brunch, implementado há três anos, é uma imagem de marca. Há três diferentes: o Bom Dia (9,5€) com iogurte, sumo natural, fatia de bolo, scone, café, pão e ovos; o da Villa (16€), mais substancial, com sopa, croissant e salada; ou o Veggie (16€), que substitui todos os elementos de proteína animal.

Rua Manuel da Fonseca, 8, loja 8A (Laranjeiras). 215 857 662. Seg-Sex 11.00-19.00.

+ Os melhores sítios para comprar e beber chá em Lisboa