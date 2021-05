“Ó Chef”: Vítor Sobral e Fátima Lopes cozinham juntos no YouTube

A dupla pode parecer surpreendente, mas Vítor Sobral, chef de cozinha responsável pelo grupo Quina (Tasca da Esquina, Padaria da Esquina, Peixaria da Esquina), e a apresentadora Fátima Lopes são amigos há vários anos. Ambos gostam de cozinhar e chegou a altura de terem um projecto juntos: um canal de YouTube onde todas as sextas, a partir de dia 14 de Maio, lançam uma receita em jeito de desafio para pôr em prática no fim-de-semana.

“Desafiei a minha boa amiga Fátima Lopes para se juntar a mim e, entre tachos e panelas, celebrar a nossa paixão comum pela gastronomia portuguesa, e partilhar receitas e ingredientes que sabem a Portugal”, afirma Vítor Sobral. No canal “Ó Chef” vão fazer receitas tradicionais portuguesas, abordar técnicas e segredos para confeccionar determinados ingredientes e dar dicas de sustentabilidade para evitar o desperdício.

A primeira receita será um cachaço de porco no forno com pimentão da horta e migas soltas. Ao longo dos 24 episódios haverá partos como a cataplana de polvo com amêijoas, batata doce e poejo, o galo guisado com tangerina e puré de batata doce e pêra-rocha, arroz de coelho com tomilho limão e espinafres, robalo de caldeirada com batatinhas novas, ou sardinha em conserva com abacate e coentros.

Para tirar ideias e dicas para o fim-de-semana de comes e bebes, basta subscrever o canal.

