O Chiado Studio mudou-se. Agora, tem um head spa e uma casa com jardim

O Chiado Studio abriu em 2016 no número oito da Rua Ivens. Pelas mãos de Cláudio Pacheco, o estúdio focado em serviços de cabelo nunca quis ser um mero salão de cabeleireiro, procurando trazer novos tratamentos e proporcionar uma experiência personalizada aos clientes. Entretanto, em Junho, mudou de morada. Continua no Chiado, mas agora na Rua Duques de Bragança, onde nasceu um espaço dedicado ao head spa, uma das novidades deste Chiado Studio 2.0.

Há oito anos, Cláudio fundou o próprio estúdio, mas pode dizer-se que até foi sem querer. Em conversa com um amigo, que costumava fazer investimentos imobiliários, Cláudio pediu, em tom de brincadeira, um espaço onde pudesse abrir um salão de cabeleireiro. Passado uns meses, tinha um plano de negócios à frente e uma proposta de sociedade. Mesmo sem planear, Cláudio sempre soube que o que realmente queria fazer na vida era lavar cabeças e cortar cabelos. “A minha mãe e a minha tia são cabeleireiras e a minha mãe quase deu à luz no salão, rebentaram-lhe as águas a meio de um dia de trabalho”, conta, entre risos, durante uma visita ao Chiado Studio.

DR Cláudio Pacheco do Chiado Studio

No estúdio, um dos focos sempre foi o corte e a coloração, sendo que o Chiado Studio também tem a própria marca de extensões de cabelo, a CS Hair, desenvolvida depois da pandemia. Quando entramos, deparamo-nos com uma primeira área dedicada aos serviços de corte e coloração. Depois de percorrer o corredor, chegamos a uma segunda área, onde, habitualmente, Cláudio e Daniel Pereira estão encarregues de serviços mais especializados. Nesta sala, com grandes janelas de vidro, abre-se uma porta que nos leva a um jardim privado pelo qual o proprietário se apaixonou, tal como os clientes que agora até chegam mais cedo para estar ali, como conta.

A mudança para este espaço, minimalista e moderno, surgiu de uma vontade de expandir o negócio, mas não só. “O projecto de crescimento do Chiado Studio existia. Acho que, passados oito anos, uma empresa precisa de renovar o conceito, só que tínhamos muitas condicionantes logísticas de espaço e do tamanho da loja. No início do ano, fomos contactados pela nossa senhoria com o aumento da renda”, explica, realçando que, por isso, os planos de crescimento acabaram por ser “um bocadinho forçados”. E a verdade é que o novo estúdio trouxe a oportunidade de desenvolver novos projectos como é o caso do head spa, que aqui ganha uma sala que lhe é inteiramente dedicada.

© Francisco Romão Pereira Chiado Studio

“Não temos só um head spa, temos o equipamento completo de head spa, portanto qualquer cliente que cá venha, independentemente de ser apenas para um corte básico, ou para um tratamento tem sempre a experiência de estar completamente deitada a lavar a cabeça”, diz o proprietário, que quis ser pioneiro a implementar esta tendência que já identifica noutros países. O conceito consiste em cadeiras de lavagem de cabeça que se reclinam e ficam totalmente horizontais, tal e qual uma cama, de forma a tornar a experiência mais confortável. O objectivo da introdução do head spa passa também por “ter um novo nicho de clientes que procuram só o tratamento de cabelo”.

© Francisco Romão Pereira Jardim do Chiado Studio

Numa fase inicial, o cliente é submetido a um diagnóstico para perceber qual o melhor tipo de tratamento para o seu couro cabeludo. Depois disso, há várias opções de tratamento, sendo que todos incluem a secagem ou a secagem e styling do cabelo. Há o detox com nutrição premium (100€/uma hora) que procura limpar o couro cabeludo de impurezas e é optimizado pela tecnologia Micro Mist, que utiliza vibrações ultrassónicas para alcançar as áreas mais afectadas do cabelo; o kerathermine (115€/90 minutos) que junta ceramidas, proteína, niacinamida e óleo de camélias na aplicação; a talassoterapia (120€/90 minutos) que inclui algas marinhas para purificar e hidratar o cabelo e é optimizado pela tecnologia Micro Mist. O tratamento de nutrição excellence (69€/uma hora) também tem a opção vegana e serve para repor os nutrientes do cabelo e que, ao contrário da nutrição premium (85€/uma hora), não utiliza a tecnologia Micro Mist.

© Francisco Romão Pereira Sala de Head Spa no Chiado Studio

No que toca aos serviços de cabelo, o Chiado Studio tem disponível cortes (a partir dos 30€), que têm a opção de ser veganos, tal como a secagem e o styling (a partir de 32,50€). Também pode fazer colorações totais (a partir de 67,50€) ou madeixas e balayage (a partir de 115€). Se quiser, também pode fazer uma maquilhagem (75€), ou então aprender a fazê-la com o curso para iniciantes (100€). O design de sobrancelhas (25€) está também disponível. As marcações podem ser feitas através do site. No futuro, há a vontade de ter um nail bar.

Para Cláudio, falar em expansão não significa um maior número de salões, pelo contrário. Pretende manter-se neste espaço e, se um dia for possível, quem sabe até alargá-lo para um segundo piso. Por agora, tenta garantir que está no estúdio pelo menos dois dias por semana, quando não está envolvido noutros projectos, como editoriais, campanhas, desfiles de moda, ou até a dar formação fora do país. Mas, uma coisa é certa, “tu vês as tendências a nascer dentro do salão de cabeleireiro e acho isso super inspirador, daí não querer largar o salão”.

Rua Duques de Bragança 6B (Chiado). 91 580 1828. Ter-Sex 11.00-20.00, Sáb 10.00-19.00

