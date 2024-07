Ovos estrelados e tangerinas. Não são para comer, são para decorar

Há cerca de dez anos criou um canal no Youtube, onde começou a partilhar um pouco da sua vida. Hoje, conta com mais de 84 mil subscritores. Na Faculdade de Belas-Artes, licenciou-se em pintura. Pelo caminho, percebeu que não se queria restringir a uma só coisa e, por isso, encontramo-la na fotografia, no vídeo, na pintura. Na cerâmica também. Em Novembro de 2023, Mariana Gomes lançou a eggs.pt, a sua marca de peças de cerâmica feitas à mão. Tem um gosto especial por ovos, especialmente estrelados, mas também vende canecas e castiçais em forma de tangerina. Este mês, espera-se um restock das canecas e, para breve, uma nova peça que nada tem a ver com cerâmica. Tal como ela, a eggs.pt não é feita de uma única matéria.

Antes de começar a vender as próprias peças, Mariana lançou uma colecção de prints a partir de serigrafias que fez quando ainda estava na faculdade, inspirada por uma viagem ao Japão. Foi precisamente na altura em que esteve na faculdade que a artista, de 25 anos, pôde experimentar várias coisas diferentes. Foi assim que a cerâmica entrou na sua vida. “Eu tirei pintura, mas nunca me imaginei como pintora ou artista plástica, então aproveitei o meu curso para experimentar áreas diferentes dentro das artes. A parte boa da faculdade é que me deu a oportunidade de experimentar imensas áreas diferentes, instalação, fotografia, vídeo e, depois, a cerâmica”, conta, durante uma visita ao estúdio, na zona de Alvalade.

© Francisco Romão Pereira Mariana Gomes da Eggs.pt

Além de um teste à paciência, a cerâmica acabou por dar a Mariana um novo tipo de liberdade na sua criação artística. “Fui para a cadeira para explorar, sem pensar que tinha de ter uma linguagem no meu projecto, fui só para explorar e experimentar e gostei muito da liberdade que a cerâmica dá. Nós podemos ser livres a fazer cerâmica, mas há certas regras – não podemos pôr uma peça a secar ao sol, porque senão ela vai rachar, temos de ser pacientes para a peça secar.” E, mesmo agora, depois de alguns anos a fazer cerâmica, a artista confessa que nem tudo corre bem à primeira. Por outro lado, essa também é a beleza desta vertente artística: todas as peças são feitas à mão, uma a uma, e nunca encontraremos duas exactamente iguais.

Neste pequeno estúdio, pintado de azul, amarelo e branco, Mariana trabalha sozinha. Desde o planeamento das peças à sua execução, feita etapa a etapa, é ela que está por detrás de tudo. Passando pela construção da peça, pela preparação e aplicação do vidrado, pela ida ao forno – ainda não tem nenhum no estúdio, por isso, tem de usar o forno alheio por marcação – e pela finalização da peça, é um trabalho demorado. Há pormenores que levam um dia inteiro a concluir, como assinar cada peça ou desenhar a cara que se encontra numa das peças da eggs.pt – um ovo estrelado a derreter. Esta foi precisamente a primeira peça a ser lançada.

© Francisco Romão Pereira Egg Mug

O Egg (38€) tem a forma de um ovo estrelado que, com uma expressão surpreendida desenhada na gema, parece estar a derreter da berma de uma estante ou mesa. À falta de uma função óbvia para a peça, a autora procura criar algo que seja divertido e que, de certa forma, faça as pessoas felizes. “Às vezes perguntavam-me: qual é a utilidade? É o que quiseres, porque mais do que utilidade, quero que seja uma coisa que vejam e fiquem contentes.” Ao primeiro ovo, seguiram-se a Egg Chess Box (75€) e a Egg Stripes Box (75€), duas caixas com um ovo estrelado a fazer de tampa. O número de peças varia, mas geralmente são produzidas em séries pequenas, por isso acabam por esgotar rapidamente. Ainda este mês, haverá restock da Egg Mug (50€), branca por fora e com um pequeno ovo estrelado lá dentro.

Apesar de um gosto especial por ovos, Mariana também cria outro tipo de peças, como é o caso de Tangerine (38€), um pequeno castiçal em forma de tangerina, parte do seu último lançamento. Por mais que se pudesse pensar que a inspiração para a criação das peças viesse da cozinha, ela vem, na verdade, das viagens da artista. “A realidade é que a minha maior inspiração, além de certas referências que tenho na arte, são mesmo as viagens”, explica. “Sempre que viajo, acabo por visitar museus e descubro artistas novos, faço registos das coisas à minha volta, estou sempre mais atenta às peças que vou vendo, tanto em lojas, como na rua ou nos museus. Acho que, provavelmente, se nunca tivesse viajado, o meu trabalho seria muito diferente.”

© Francisco Romão Pereira Tangerine

Sempre que viaja, leva consigo peças para poder gravar vídeos, que depois partilha na conta de Instagram. “Quando trabalho numa peça, já estou a pensar como é que a vou instalar num espaço, ou como é que vou promovê-la numa espécie de vídeo, quase como se o vídeo já fosse até um elemento que valorizasse a peça em si”, continua. Mesmo que neste momento só venda cerâmica, Mariana continua a integrar várias disciplinas artísticas no seu trabalho. “É por isso que o nome deste projecto foi tão importante. É uma coisa pequena e, no futuro, não precisa de estar associada só à cerâmica, ou só ao ovo, pode ser o que eu quiser. Se calhar não vou fazer cerâmica para sempre.” Prova-o o facto da artista não se cingir apenas à sua marca, continuando a fazer trabalhos como freelancer e a fazer vídeos para o seu canal de Youtube.

Para o futuro, há muitos desejos e novas ideias. Mariana anda a preparar uma nova peça, que “não tem nada a ver com cerâmica”, e que está para ser lançada em breve, e pensa em fazer outras peças únicas limitadas. No estúdio, espera vir a ter um forno próprio. Interessa-lhe ainda fazer colaborações com outros artistas e até voltar a dar workshops (já deu workshops de tapeçaria). Um dia, pode ser que venha a contratar alguém para a ajudar com a logística da marca. Por agora, é ela e os seus ovos.

+ 38 Graus e Futah pintam o Verão de verde e rosa