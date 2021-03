O ciclo de música online The Hood Box quer devolver o palco aos artistas

Seis concertos intimistas em seis semanas: The Hood Box quer desconfinar a arte lusófona e apoiar técnicos do audiovisual.

Chama-se The Hood Box e é um novo ciclo de música online, criado para devolver aos artistas o palco que a pandemia lhes roubou. Num total de seis concertos, previamente gravados, terá a oportunidade de ouvir alguns talentos emergentes na cena portuguesa, como Fado Bicha ou Maria Bentes aka Silly. Aponte na agenda: todas as terças-feiras, pelas 19.00, de 9 de Março a 13 de Abril, nas redes sociais da iniciativa e da Antena 3.

“Esta curadoria explora diferentes nuances da mais moderna e criativa música que se faz neste presente pandémico em Portugal: cantautores com diferentes sotaques, bandas de diferentes andamentos, duos que querem reinventar o futuro olhando para o passado, gente que vai da electrónica e que chega a lugares novos. É o que importa aqui”, assegura o curador musical do evento, Rui Miguel Abreu, director e editor da revista digital Rimas e Batidas.

Gravados nos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro, num dos contentores do The Hood, os concertos contam com realização de André Santos, que criou distintas cenografias para potenciar o carácter intimista de cada actuação – a possibilidade de ouvir temas novos (ainda por editar) de Guta, Silly, Fado Bicha ou Acácia Maior é outro dos grandes atractivos deste ciclo musical.

“A cultura foi um dos sectores mais afectados pela pandemia, mas os artistas continuam a criar e é fundamental que a arte não fique confinada”explica Lara Seixo Rodrigues, directora da Mistaker Maker, curadora cultural do anti-mall onde foram gravados os concertos. “O The Hood Box tem dois objectivos fundamentais: cumprir a missão do The Hood, que se propõe desde a sua criação a ser um hub criativo e uma plataforma de divulgação de talento local; e apoiar um sector – e aqui incluímos, obviamente, todos os técnicos do audiovisual – em crise por falta de oportunidades, nunca por falta de capacidade, talento ou criatividade.”

Acácia Maior, com Cachupa Psicadélica e Eliana Rosa, são as estrelas do primeiro concerto deste ciclo, que vai para o ar a 9 de Março. Seguem-se P.S. Lucas, no dia 16, Silly, a 23, e Tristany, a 30. Em Abril, actuam GUTA, a 6, e por fim os Fado Bicha, a 13. Além dos espectáculos, foram também gravadas entrevistas com os artistas, que vão ser disponibilizadas online nas redes sociais do The Hood, todas as quintas-feiras, às 12.00.

