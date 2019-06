O cinema ao ar livre está de volta ao Areeiro

Com a aproximação do Verão é certo e sabido que terá de guardar espaço na agenda para os ciclos de cinema ao ar livre. O Areeiro não é excepção e recebe no Jardim Fernando Pessa, na Avenida de Roma, sessões de cinema ao ar livre – a primeira acontece a 15 de Junho. A entrada é livre.

A Junta de Freguesia do Areeiro não está para brincadeiras na hora de entreter quem por ali vive ou quem se desloca ao bairro. A estação quente pede arruadas em família ou com amigos, e até vai poder descansar por momentos do frenesim dos Santos Populares. A primeira sessão acontece este sábado, dia 15, e será projectado a partir das 21.00 o filme A Ressaca – Parte II, portanto se não viu a primeira parte faça-o nestes dias.

O ciclo não se fica por aqui: nos dias 27 de Julho, 24 de Agosto e 21 de Setembro. A entrada é sempre gratuita.

