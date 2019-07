O cinema ao ar livre regressa à Casa da Achada esta segunda-feira

O habitual ciclo de cinema ao ar livre da Casa da Achada está de regresso. Espaços Que Não Têm Lugar convida à reflexão sobre os conceitos de espaço e lugar a partir dos filmes apresentados. Todas as sessões são gratuitas.

Na Casa da Achada – Centro Mário Dionísio, o filme ítalo-francês A Cidade das Mulheres, de Federico Fellini, marca o início das sessões grátis ao ar livre, esta segunda-feira, 1 de Julho, pelas 21.30. O ciclo de cinema prolonga-se até ao final de Agosto, com conversa após cada projecção.

“Queremos pensar os espaços que já não têm lugar – como uma mercearia engolida por um arranha-céus ou um buraco escavado no centro de Paris dar lugar a uma enorme estação de metro, mas que é aproveitado como cenário de um Western”, pode ler-se no site da Casa da Achada.

Depois de A Cidade das Mulheres (1980), as sessões prosseguem a 8 de Julho com a história do despovoamento de Hirta, uma das ilhas isoladas da Escócia, retratada no filme The Edge of the World (1937), de Michael Powell. Ao todo, são nove filmes, incluindo O Anjo Exterminador (1962), Queres ser John Malkovich? (1999) e Laços Eternos (1968).

Este ciclo de cinema termina apenas a 26 de Agosto e todas as sessões vão ser apresentadas por um convidado. A programação completa pode ser consultada no site da Casa da Achada.

Casa da Achada. Rua da Achada, 11 R/C (Castelo). Seg 21.30. Entrada livre.

