O cinema de expressão alemã mostra-se mais uma vez em Lisboa

O Goethe – Institut Portugal traz a 17.ª edição da KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã ao Cinema São Jorge.

Benni tem 9 anos. A sua vida decorre entre famílias de acolhimento e clínicas psiquiátricas. Benni tem ataques de raiva incontroláveis que a tornam um perigo para ela própria e para quem a rodeia. A menina anseia viver com a mãe, que se sente incapaz de cuidar dela, para além de recear pelo bem-estar dos seus outros filhos pequenos. Este é o enredo de System Crusher, de Nora Fingscheidt, um dos filmes da 17.ª edição da KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã, que decorre no São Jorge, entre 29 de Janeiro e 5 de Fevereiro.

A KINO divulga filmes da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo que se destacaram nos festivais internacionais, bem como obras de jovens realizadores destes países. A edição deste ano abre com Lara, de Jan-Ole Gerster, e encerra com Das Vorspiel, de Ina Weisse. Ulrich Köhler, um dos cineastas da chamada Escola de Berlim, a que pertencem também Maren Ade e Christian Petzold, é o homenageado na secção Foco, com a apresentação de todas as suas longas-metragens, incluindo a mais recente Das Freiwillige Jahr, em estreia nacional.

A Mostra continua a contemplar as três secções habituais – Visões, Perspectivas e Foco –, mais duas sessões especiais. Haverá ainda um encontro entre jovens cineastas dos países de expressão alemã presentes na KINO e profissionais do cinema em Lisboa, e no resto do país.

