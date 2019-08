O Cinema Ideal faz anos e para celebrar há bilhetes de oferta e uma sessão especial de Variações

Reabriu em 2014 e voltou a dar cinema ao bairro. A comemorar o seu 5.º aniversário, o Cinema Ideal faz a festa esta quarta-feira, 28, com uma sessão especial do filme Variações, com a presença do realizador e actores, e vai oferecer bilhetes para a sessão seguinte, um clássico de Elem Klimov.

Para celebrar mais um aniversário de portas abertas, o Cinema Ideal faz a ponte entre o cinema de hoje e os clássicos. Às 19.10, o filme português Variações, de João Maia, estará em exibição com a presença do realizador e dos actores Sérgio Praia e Filipe Duarte. O bilhete para a sessão tem o custo único de 5€.

Logo a seguir, a sessão da noite, das 21.30, será a antestreia da reposição de um clássico incontornável e restaurado – Vem e Vê, de Elem Klimov. Nesta sessão, os primeiros 60 bilhetes serão oferecidos a quem se apresentar na bilheteira a partir das 14.30.

Em cinco anos, são muitos os números que dão vida ao Cinema Ideal. Estreou 241 filmes – 112 foram estreias exclusivas em Lisboa –, 70 deles portugueses e outros 66 filmes-documentários. Houve outras 16 reposições de clássicos assinados por cineastas como John Ford, Charles Chaplin, Ingmar Bergman ou Stanley Kubrick.

