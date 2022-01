O Cinema São Jorge vai-se transformar numa casa assombrada

Tenha medo, tenha muito medo. O Cinema São Jorge vai passar a ser a casa de uma iniciativa inédita e medonha (no bom sentido). A partir de 26 de Fevereiro vai transformar-se no Cinema Medo, pelo menos uma a duas vezes por mês, uma experiência imersiva que inclui a exibição de uma curta-metragem de terror (realizada por João Pais da Silva), que sai da tela para os espaços do cinema. Ou seja, as grotescas personagens do filme saltam para o mundo real à medida que os participantes vagueiam por entre zonas normalmente interditas do Cinema São Jorge, entre escadarias e corredores, catacumbas, caves, camarins e até uma sala de cinema secreta.

Mas o objectivo é que o público não ande apenas perdido, feito barata tonta e assustada. Os espectadores serão também jogadores divididos em equipas que competem entre si para chegar ao objectivo final: a sala secreta onde os filmes eram cortados pela censura do antigo regime, mais concretamente a antiga Comissão de Exame e Classificação dos Espectáculos. É nesta pequena sala de visionamento privada da distribuidora Rank Filmes, a primeira proprietária do Cinema São Jorge, que termina a experiência, não sem antes ficar com os pelos à flor da pele com a ajuda de nove actores que compõem o elenco deste Cinema Medo. Entre eles Michel Simeão, o autor, director artístico e encenador que deixa um aviso: “Para ganhar, o público terá de superar os desafios, gerir a adrenalina, o terror e os seus medos num labirinto indecifrável do qual pode ser impossível escapar.”

Segundo a organização, o Cinema Medo irá acontecer uma ou duas vezes por mês durante a noite, com cinco sessões contínuas de uma hora entre as 20.00 e as 00.00. Cada sessão terá um máximo de 36 participantes, divididos em três grupos, e é possível adquirir bilhetes para grupos de até 12 pessoas. Se não conseguir convencer tantos amigos, não precisa de ter medo, porque será integrado noutros pequenos grupos até formar uma equipa de 12 elementos.

O Cinema Medo é a mais recente criação da Casa Assombrada, uma plataforma criada pelo Teatro Reflexo em 2015. Desde então, o projecto já transformou em verdadeiras experiências de terror espaços como o Palácio Cabral, em Lisboa, ou o Palacete da Quinta Nova da Assunção, em Sintra.

Cinema São Jorge. Avenida da Liberdade, 175. 26 de Fevereiro, 20.00 às 00.00. 20€.

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana

+ Lisboa assombrada: os espíritos andam aí