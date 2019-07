O concorrido Fauna & Flora abriu um segundo café nos Anjos

O segundo Fauna&Flora abriu portas esta quarta-feira – fica noutra ponta da cidade, nos Anjos, é muito luminoso e tem umas panquecas exclusivas da casa, tropicais.

Muita vegetação natural, entre mini palmeiras, suculentas, cactos e outras plantas bem verdinhas penduradas em floreiras, outras mais coloridas, mesas em madeira antiga e um balcão feito com portas em tons pastel. A essência do Fauna&Flora, o café/restaurante que abriu no final de 2017 no eixo Madragoa-Santos e se tornou um sucesso para pequenos-almoços e brunches à la carte (e para actualizar as redes), abriu um segundo espaço nos Anjos, no edifício do co-work LACS.

Fotografia: Manuel Manso

“Sempre quisemos abrir mais um espaço mas não andávamos à procura. O LACS ficou com o prédio todo e houve aqui uma sinergia, queriam que esta loja fosse um café ou um restaurante e falaram connosco”, conta Joana Faria, para quem a localização “menos óbvia” também foi importante. A partir daí começaram a montar o projecto, que quiseram que fosse exactamente igual, e não “um conceito novo pelos mesmos responsáveis do Fauna&Flora” – e isso nota-se na decoração do espaço. “Isto antes era o tribunal do trabalho, quando viemos visitar o espaço ainda tinha as divisões das salas do tribunal. Pusemos tudo em bruto e construímos a partir daí”, explica. O espaço tem um pé direito altíssimo e muita luz, zonas amplas – o primeiro Fauna&Flora tem cerca de 50 lugares sentados, aqui a conta ascende aos 74. Além das mesas redondas comunitárias, em madeira antiga, que os caracterizam, aqui criaram também uma zona com bancos de balneário. “É uma nova dinâmica mas a estrutura do espaço é muito diferente, este é claramente maior, temos também uma cozinha maior e com luz natural”, orgulha-se a responsável.

Fotografia: Manuel Manso

No menu, muito completo e colorido, há uma torre de panquecas novas e exclusivas deste espaço: chamam-se tropicália e à panqueca alta e fofa é acrescentado creme de coco, creme de manga, ananás confitado em calda de hortelã e limão, farofa ácida de mandioca e lascas de coco torrado, a conferir diferentes texturas (6,50€).

Fotografia: Manuel Manso

“Fora estas panquecas, que já estavam pensadas por mim há muito tempo, são frescas e tropicais, é a mesma ementa. Trouxemos as novidades que introduzimos na Primavera. Mas lá para Setembro vamos ter alterações e novidades”, diz Joana. Ou seja, na ementa estão as outras seis opções de panquecas doces ou salgadas (a partir de 3€), tostas como a avotoast, com esmagado de batata, ovos a baixa temperatura (5,50€) ou a opção vegan forest, com espinafres salteados, tomate seco e tofu fumado em base de hummus de beterraba (7€) e smoothie bowls variados (a partir de 5€). Nas últimas entradas na carta, disponíveis então nos dois espaços, estão os ninhos de abacate com massa kataifi na base, recheados com salmão (8€), bacon (7€) ou tomate, espinafres e manjericão (7€). Há também mini hambúrgueres e malgas mais compostas para almoço, como a thaio, com caril de frango com arroz basmati e romã (11€) ou a farmer, com arroz negro com cogumelos portobello, curgete e cebola roxa grelhada, abóbora caramelizada, milho baby e feijão fillet (10€).

Se é cliente habitual do outro espaço, sempre cheio e com filas à porta (espera-se que este novo Fauna&Flora ajude a dar vazão a essas enchentes), vai encontrar caras conhecidas – a equipa foi toda formada lá. No primeiro dia, às 12.30 as mesas já estavam bastante composto, portanto tome atenção à hora e vá cedo.

LACS, Rua Febo Moniz, 27A (Anjos). 92 668 4312. Seg-Dom 09.00-19.00.

