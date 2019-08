O conteúdo original do Youtube vai ficar disponível gratuitamente

A partir de 24 Setembro, poderá aceder à plataforma de conteúdo original do Youtube sem ter de fazer qualquer subscrição – desde que esteja disposto a ver anúncios. Entre o conteúdo premium, destaca-se a série Cobra Kai, baseada no primeiro filme da trilogia Karate Kid.

O Youtube começou a produzir conteúdos originais em 2017, apenas disponíveis para assinantes. Mas o ano passado anunciou a oferta, a partir de 2020, de séries e filmes da plataforma Youtube Originals. A mudança afinal chegou mais cedo e o acesso livre e gratuito para todos os utilizadores tem já data marcada para 24 de Setembro.

“Damos as boas vindas a uma audiência global que vai assistir às nossas séries especiais e premiadas”, afirma em comunicado Robert Kyncl, director de negócios do YouTube. “Estamos a assistir a uma oportunidade espectacular de desenvolver mais conteúdo específico para cada região, especialmente na Europa, Ásia e América Latina, e vamos continuar a fazer parcerias com as maiores estrelas e criadores do mundo de forma a partilharem as suas histórias e vozes.”

Se não é assinante, terá de estar disposto a lidar com interrupções para anúncios durante o visionamento de filmes e séries da plataforma Youtube Originals, mas poderá aproveitar também para ver conteúdo exclusivo – como Cobra Kai, cuja segunda temporada estreia a 11 de Setembro, ou Mind Field, uma série sobre ciência criada pelo autor do canal “Vsauce” Michael Stevens – por um período limitado de tempo.

Já os subscritores actuais do Youtube Premium vão poder ver as suas produções preferidas sem anúncios e usufruir de outros benefícios, como a possibilidade de aceder a todos os episódios de uma série assim que estrearem, fazer o download do conteúdo para visualização offline e ainda ter acesso a cenas exclusivas, incluindo entrevistas com realizadores e vídeos sobre os bastidores, caso estejam disponíveis.

Entre o novo conteúdo a estrear, encontram-se, por exemplo, The Gift: The Journey of Johnny Cash, um documentário sobre o cantor e compositor de música country Johnny Cash, para ver a partir de 8 de Setembro; e The Edge of Science, uma produção da BBC que colocará à prova teorias controversas sobre levitação, disponível em Dezembro. Além da segunda temporada de Cobra Kai, as séries de comédia Liza On Demand e drama de ficção científica Impulse estreiam as suas segundas temporadas a 25 de Setembro e 16 de Outubro respectivamente.

+ Há cinema ao ar livre no Jardim Zoológico com filmes para toda a família