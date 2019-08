Há cinema ao ar livre no Jardim Zoológico com filmes para toda a família

O CineCidade está de regresso com sessões de cinema ao ar livre e desta vez é bem juntinho ao reino animal. O Jardim Zoológico serve de tela de projecção desta edição, que conta com quatro filmes. A primeira sessão acontece a 6 de Setembro.

A iniciativa está inserida na programação do Lisboa na Rua, da EGEAC e da Câmara Municipal de Lisboa, e convida as famílias a relembrar animações e clássicos americanos do cinema de aventura.

O ciclo arranca dia 6 com a animação de Pete Docter, UP Altamente, que narra a viagem de Carl Fredricksen, de 78 anos, com o pequeno escuteiro Russel –quem não se lembra da casa voadora puxada a balões. A 13 de Setembro é dia de recordar a fantasia moral d'O Feiticeiro de Oz, de Victor Fleming.

A sessão de dia 20 está entregue ao arqueólogo Indiana Jones que procura a “Arca da Aliança”, no filme Indiana Jones - Os Salteadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg. Do mesmo realizador, a última projecção acontece a 27 de Setembro com o clássico de aventura e da ficção científica de 1993, Parque Jurássico.

Como é habitual, o evento é gratuito, mas limitado aos lugares existentes. Os bilhetes podem ser levantados no Centro de Apoio ao Visitante, junto à loja do Jardim Zoológico, na área de acesso livre, durante a semana que antecede a sessão. Os filmes começam às 21.00.

