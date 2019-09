O Convento de São Pedro de Alcântara vai receber um ciclo de cinema ao ar livre

Os ciclos de cinema ao ar livre somam e seguem e só há descanso quando o Verão terminar. A Santa casa da Misericórdia de Lisboa juntou-se à corrida e terá sessões de cinema no Convento de São Pedro de Alcântara, todas as quartas-feiras do mês de Setembro. A primeira sessão acontece dia 4.

“Lisboa, cidade cosmopolita ontem e hoje” é o mote do programa cultural desenvolvido pela Santa Casa dedicado às migrações. “Os migrantes que chegam em diferentes épocas, por diferentes motivos, são os protagonistas deste programa”, pode ler-se no comunicado enviado pela Santa Casa. “Pretende que se reflicta na alegria de ser acolhido pelo outro, mas também nas dificuldades que se colocam aos que vêm de fora.”

As sessões contam com um convidado especial, de realizadores a especialistas na temática dos filmes, que no fim de cada projecção conduzem uma conversa informal sobre os filmes, que contam histórias de gente que chegou a Lisboa em diferentes contextos. No dia 4, passa Debaixo do céu, de Nicholas Oulman, sobre perseguições nazis, e na semana seguinte, a 11, é a vez de Juventude em Marcha, de Pedro Costa.

Galegos en Lisboa: A história xamais contada, de Xan Leira, é o filme escolhido para ser projectado no dia 18, e a 25 Viagem a Portugal, de Trefaut, trata do tema confiança nos estrangeiros que vêm de fora.

Parte deste programa integra itinerários pela cidade, que passam por espaços habitados por comunidades migrantes e que contam a história ao longo da sua estadia na cidade. Os itinerários socioculturais são feitos em parceria com a Associação de Professores de Geografia e a Migrantour, um projecto da Renovar a Mouraria.

Os passeios acontecem nos dias 7, em Marvila; 14, em Santos; 21, Ameixoeira; e o último a 28 na Mouraria. Os trajectos completos estão disponíveis aqui.

As sessões e os itinerários são gratuitos, mas para não perder a vez terá de fazer reserva (21 324 0869 ou culturasantacasa@scml.pt).

