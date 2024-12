O Coro dos Amigos do Conservatório Nacional (CACN) e o Ensemble Efémero vão unir esforços para oferecer uma grande festa de Natal. Com quatro espectáculos, de 7 a 15 Dezembro, estes concertos, de entrada livre, acontecem sob o mote de Um Natal Austríaco em Lisboa.

Com condução de Luís Lopes Cardoso, vão ser interpretadas peças de Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart, duas das maiores figuras do classicismo musical.

Num concerto coral-sinfónico, vai ser apresentada a Missa Brevis Sancti Ioannis de Deo, a quinta e última destas missas composta por Haydn. “Foi imensamente popular durante a vida do compositor, mas só recentemente entrou no circuito de concertos e lhe foi reconhecido o estatuto de obra-prima. Tem a particularidade de ser dedicada a um santo português, S. João de Deus”, pode ser lido na página do coro.

Do outro mestre austríaco, serão interpretadas as Vésperas Solenes do Confessor. “É uma obra multifacetada, firmemente enraizada na tradição do género Vésperas, e é justamente no quadro das restrições impostas pela tradição que Mozart exibe o seu génio enquanto compositor, com um pé na tradição barroca e outro já em marcha para o romantismo”, descreve o grupo.

Este coro é constituído por 60 elementos e conta com solistas titulares em instituições como a Gulbenkian, São Carlos e Metropolitana, como Inês Tavares Lopes, Estrela Martinho ou Simão Andrade, mas também o escritor João Tordo. O maestro Luís Lopes Cardoso dirige o coro desde 2014.

Apesar dos concertos serem de entrada livre — uma vez que a intenção do CACN é divulgar a música erudita a um público alargado — o grupo está a aceitar doações. Este financiamento parcial será utilizado para contratar instrumentistas e solistas para poderem voltar a actuar no próximo Natal.

As actuações estão marcadas para sábado, 7, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, às 17.00; e domingo, 8, no Mosteiro dos Jerónimos, às 21.30. No fim-de-semana seguinte, há concertos a 14, na Igreja de Santo Condestável, às 21.30; e dia 15, na Basílica da Estrela, às 17.00.

Várias igrejas em Lisboa. 7-15 Dez (Sáb-Dom). Entrada livre

