O Cravinho. Esta marca portuguesa troca a liberdade por miúdos

Não é a primeira vez – nem será a última – que O Cravinho se inspira na revolução dos cravos. Mas a nova colecção é especial: comemora os 50 anos do 25 de Abril e convida as famílias a prepararem-se para a grande festa. São sweatshirts e bodies estampados para crianças dos 6 meses aos 6 anos – e modelos para os adultos que queiram fazer match com os filhos. A maior parte das peças esgotou “num ápice”, mas Joana Vinha, que fez nascer a marca com a ajuda do irmão e do marido, promete repôr o stock em breve.

“Os meus pais têm uma empresa na área têxtil e durante a pandemia, com a redução do número de encomendas, achámos que era a altura ideal para lançar a nossa própria marca. Eu trabalho na área da saúde, mas eles desafiaram-me a mim, ao meu marido, que é de comunicação, e ao meu irmão, que é de economia. Juntamo-nos os três e fizemos nascer O Cravinho”, conta-nos Joana. “Queríamos uma marca com uma mensagem e um sentido muito português. A Revolução [dos Cravos] é muito importante para a minha família. Desde que somos pequeninos que os meus avós falam muito sobre isso.”

© O Cravinho

Produzidas no Norte de Portugal, as peças unisexo (10,90€-29,90€), 100% algodão e 100% algodão orgânico, foram pensadas para permitir e promover liberdade de movimento. Já a liberdade de ser e de pensamento surge estampada em mensagens pela igualdade e pela diversidade. Lêem-se frases como “Com liberdade vamos mais longe”, “Em cada esquina um amigo”, “Florescer com liberdade”, “O amor é de todas as cores” ou “Em cada rosto igualdade”. Há ainda palavras de ordem como “liberdade” e “feminista”, que surgem sozinhas como um manifesto. Já as ilustrações são de artistas portuguesas, como Marta Nunes, Joana Molho, Sara Felgueiras e Joana Antunes.

“Este ano, lançamos pela primeira vez uma sweatshirt com um cravo vermelho. Só tínhamos ilustrações com cravos noutras cores”, revela Joana. “Está a correr muito bem e achamos que é importante passar mensagens de amor e empatia às crianças desde muito cedo, e há um ano e pouco recebemos pedidos de pais para criar peças para adultos também. Mas não estávamos à espera que a marca tivesse tanta aceitação. Temos inclusive muitas encomendas para a Galiza e a Catalunha, que também valorizam o 25 de Abril, e queremos chegar o mais longe que conseguirmos.”

No futuro, talvez tenham um espaço físico. Por enquanto, além da loja online, é possível encontrar peças O Cravinho na loja da Assembleia da República, em Lisboa. “Entretanto, estamos a pensar em novos produtos, talvez totebags, mas ainda está tudo a ser cozinhado.”

