O D. Maria II vai de férias, mas antes há teatro jovem para ver

Os actores em potência do projecto de teatro jovem K Cena mostram o que aprenderam ao longo da temporada no D. Maria II. Antes de ir a banhos, descubra sangue novo com as peças Manifesta e Demo.cracia v.2019, de entrada livre.

Dezoito jovens, com idades entre os 14 e os 18 anos, sobem ao palco da Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II para mostrar tudo o que aprenderam à boleia do projecto lusófono K Cena, que também se desenvolve em teatros em Mindelo (Cabo Verde), Salvador da Bahia (Brasil) e Viseu (através do Teatro Viriato).

Nos dias 24 e 25 de Julho pode ver Manifesta, onde a liberdade, a sociedade, o amor, o tempo e a democracia são questionados pelos jovens, através de manifestos escritos pelos próprios.

Na sexta e sábado (26 e 27), o mesmo grupo apresenta Demo.cracia v.2019 - is missing or has been corrupted, uma criação conjunta de Teresa Sobral e dos 18 jovens envolvidos no projeto K Cena, onde é dada voz àqueles que sofrem sem ter como se defender.

Os espectáculos, de entrada livre, foram pensados e montados com a ajuda das actrizes e criadores Raquel André e Teresa Sobral.

TNDM II. 24 (19.30), 25 (21.30), 26 (21.30) e 27 (19.30) de Julho. Entrada livre mediante o levantamento de bilhetes na bilheteira. Limite de 2 bilhetes por pessoa, sujeito à lotação disponível.

