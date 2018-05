O Dia dos Museus está a chegar e em Almada comemora-se durante uma semana

O Dia Internacional dos Museus celebra-se a 18 de Maio, mas em Almada a festa dura uma semana inteira com várias actividades e animação. A Semana dos Museus acontece entre os dias 12 e 19 de Maio.

O programa tem início assim a 12 de Maio, mas no dia anterior, às 18.00, o Externato Frei Luís de Sousa em parceria com a Câmara Municipal de Almada inaugura a exposição “diverCidades”.

Se pensa que é só de museus que se faz o programa, engana-se. O cinema também entra nesta Semana dos Museus. O jardim do Museu da Cidade vai tornar-se numa sala de cinema ao ar livre e há três filmes para ver: “Playtime - Vida Moderna” (12 de Maio às 21.00); “Hiroshima, Meu Amor” (18 de Maio às 21.30) e “Blade Renner 2049” (19 de Maio às 21.30).

Para além das obras cinematográficas, no dia 19 de Maio, pelas 15.30, há um passeio no Tejo na Fragata Sejas Feliz, construída em 1947, para conhecer melhor o património cultural da cidade visto do rio. Mas atenção porque para subir a bordo desta Fragata tem de pagar. O custo é de 7,50€ para os miúdos entre os 6 e os 12 anos, 12,50€ para os adultos e para as crianças com menos de 5 anos é gratuito. As famílias podem adquirir um bilhete especial a 30€.

E como se todas estas actividades não fossem suficientes, há, ainda, visitas guiadas ao núcleo histórico de Almada, à Quinta do Almaraz, ao Museu Medieval e à exposição “Um Homem chamado Romeu Correia”. Este é um programa para toda a família, por isso, não hesite em levar os gaiatos (há várias oficinas e jogos).

Durante esta semana, as entradas nos museus e nas exposições são gratuitas: não há como recusar.

