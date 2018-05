O dia dos museus celebra-se em Cascais com 48 horas de actividades grátis

" O forte foi atacado. Vamos dormir no museu. Há jazz no terraço. Museu a céu aberto." Está lançado o mote para as comemorações do Dia Internacional dos Museus em Cascais. São 48 horas de actividades para toda a família, sempre com entrada livre.

Nos dias 18 e 19 de Maio, há festa no Bairro dos Museus em Cascais. Forte dos Oitavos, Centro Cultural de Cascais, Museu do Mar, Casa das Histórias Paula Rego, Museu da Música Portuguesa, Jardim da Parada e muitos outros espaços culturais da vila juntam-se para celebrar o Dia Internacional dos Museus.

Se na sexta-feira a maior parte das actividades são para miúdos e escolas, sábado há noitada para todos. Às 19.00 e às 23.00, o espectáculo de videomapping "Telé Táxi" anima o centro histórico e às 20.45, o "Museu a Céu Aberto" dá vida ao Jardim Teófilo Braga (mais conhecido como Jardim da Parada).

No Museu da Música - Casa Verdades de Faria a festa arranca às 20.45 com pequenos sketchs musicais; à mesma hora, pode ver o espectáculo "Não Kahlo", sobre a obra e os sonhos da pintora mexicana Frida Khalo, na Fundação D. Luís I - Centro Cultural de Cascais. "Conta-me Histórias" é a actividade prevista para a Casa das Histórias Paula Rego, evocando os contos populares que inspiram a pintora, bem a propósito a nova exposição "Contos Tradicionais e Contos de Fadas".

Não vai faltar música e teatro (pode consultar toda a programação aqui), mas se prefere uma coisa mais interactiva, rume ao Forte São Jorge de Oitavos para ver e participar n'"O Forte foi Atacado": recriação de uma batalha histórica, com demonstração de esgrima artística. O programa mais original, no entanto, é outro e acontece no Museu do Mar Rei D. Carlos: "Vamos dormir no Museu" convida todos a passar a noite no antigo edifício do Sporting Clube de Cascais. A reserva é obrigatória.

