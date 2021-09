‘O Diário de um Banana’ estreia em exclusivo no Disney+ em Dezembro

Estima-se que dez milhões de crianças em todo o mundo se tenham tornado leitoras graças a O Diário de um Banana. O primeiro volume da colecção de Jeff Kinney foi publicado há quase 15 anos. A partir de 3 de Dezembro, vai ser possível vê-lo em exclusivo no Disney+. “Estou muito entusiasmado. Acho o máximo ver o Greg e o Rowley em toda a sua glória, num filme de animação”, confessa o autor, que também assina o argumento da nova adaptação, realizada por Swinton Scott.

O protagonista é Greg Heffley, que se vê aprisionado na escola preparatória, a que vai sobrevivendo com a ajuda do seu melhor amigo Rowley. As suas aventuras estrearam-se no grande ecrã em 2010, no primeiro de uma série de quatro filmes com actores de carne e osso (o primeiro foi realizado por Thor Freudenthal e os seguintes por David Bowers). Agora, os fãs do personagem são convidados a redescobrir as suas peripécias numa nova longa-metragem, desta vez totalmente animada.

Com mais de 250 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo – 79 edições traduzidas em 65 línguas –, O Diário de um Banana é a colecção infanto-juvenil mais lida em Portugal. No próximo mês de Outubro, antes da estreia da nova adaptação cinematográfica, os leitores portugueses vão, aliás, poder descobrir mais um volume: O Diário de um Banana 16: Arrasa ou Baza! (224 pp/16,99€). Editado pela Booksmile, uma chancela da 20|20, já se encontra em pré-venda.

+ Preguiça de ler? Estas séries baseadas em livros dão uma ajuda

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana