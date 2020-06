O Disney Plus vai chegar a Portugal no dia 15 de Setembro

O serviço de streaming da norte-americana Disney, que conta com conteúdos do universo Marvel, Star Wars ou Pixar, tem finalmente data confirmada para o lançamento em Portugal. Dia 15 de Setembro vai ser possível vê-los na televisão, tablet, telefone ou computador e está incluída a opção de download.

Depois de anunciada a chegada a Portugal, o Disney+ tem finalmente data marcada. A partir de dia 15 de Setembro, por 6.99€ por mês ou 69.99€ por ano, vai ser possível aceder a vários títulos da Walt Disney Company em streaming. The Mandalorian, A Dama e o Vagabundo, Star Wars The Clone Wars, a série de High School Musical ou O Mundo Segundo Jeff Goldblum são alguns dos conteúdos originais do canal, que terá disponíveis mais de 1000 títulos.

A informação foi avançada esta terça-feira e, entre as novidades, está também a possibilidade de dividir a mensalidade por quatro pessoas (17,50€/ano ou 1,75€ por pessoa/mês); conteúdos disponíveis em qualidade HD e 4K em alguns títulos sem acréscimo de custos; downloads ilimitados e acessibilidade até quatro pessoas em simultâneo com um login ou um máximo de dez dispositivos agregados a uma só conta.

O Disney Plus fica disponível através do iOS, Android, Smart TV e via browser no computador e engloba a Disney, a Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Pode, entretanto, efectuar o registo na plataforma para receber todas as novidades que estão planeadas até à data de arranque.

