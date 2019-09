O Disque Disse que a festa se repete no Jardim da Estrela

O evento, que mês após mês invade Lisboa com música e dança, está prestes a celebrar cinco anos. A 5.ª edição do Disque Disse está marcada para o final de Setembro, no Jardim da Estrela. A partir das 18.00, é para dar tudo na pista ao som dos grooves do DJ Dekko.

A festa de final de tarde que leva música ao Jardim da Estrela regressa a 20 de Setembro. O ponto de encontro, junto ao BANANACAFE, não é novidade, mas esta edição conta com uma revelação. Para além do DJ Dekko na cabine, pode esperar também pela estreia dos Diss, uma sinergia entre Miguel Alves e Miguel Viana, ambos co-produtores do Disque Disse.

“Os Diss são uma dupla improvável, nascidos no panorama musical nacional e cujo gosto musical se encontra na música de dança, do mundo ou simplesmente de uma década. Um teste ao gosto e uma prova de que dois mundos diferentes conseguem conviver atrás de uma cabine, sem snobismos musicais ou egos que ofuscam a pista de dança”, lê-se em comunicado.

Com entrada livre, além da música, poderá aproveitar ainda a happy hour, das 18.00 às 19.00: na compra, de duas cervejas, imperial ou caneca, a terceira é oferecida. Este ano, os copos são ecológicos, para que seja possível cuidar e preservar o jardim.

Jardim da Estrela. Sex 18.00. Entrada livre.

Notícia corrigida às 12.30 de 17 de Setembro: Onde se lia “regressa a 27 de Setembro”, lê-se agora “regressa a 20 de Setembro”. A data da festa estava errada no comunicado enviado pela organização. Pedimos desculpa pelo erro.

