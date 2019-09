Os britânicos The 1979 regressam a Lisboa a 7 de Março. Tocam na Altice Arena.

A banda de Manchester vem apresentar o próximo álbum, Notes On A Conditional Form, com edição marcada para 21 de Fevereiro de 2020.

Será a segunda visita do grupo ao país em menos de um ano, depois de este Verão terem apresentado A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) no Super Bock Super Rock.

Os bilhetes serão colocados à venda na sexta-feira, e os preços vão dos 30 aos 45 euros.

