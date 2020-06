O elevador gratuito entre a Baixa e o Castelo já reabriu

É uma das melhores formas de chegar ao topo da colina do Castelo para quem anda a pé e não tem fôlego ou pernas para vencer a distância. Reabriu, mas com restrições.

Chama-se Elevador do Castelo, mas divide-se em dois elevadores públicos de acesso gratuito. Inaugurado em 2013, é composto por um elevador que liga a Rua da Madalena e a Rua dos Fanqueiros, e outro que une o Mercado Chão do Loureiro, logo ali ao lado, à Costa do Castelo. Durante o Estado de Emergência esteve fechado, mas acaba de reabrir as portas.

A lotação máxima por elevador agora é de apenas duas pessoas, tem gel desinfectante para as mãos à entrada que deve usar (sempre poupa o que leva no bolso), cortesia da Junta de Freguesia de Santa Maria maior, assim como as marcações no chão que o orientam nesta viagem. É também obrigatório o uso de máscara dentro dos edifícios e, claro, dentro dos elevadores.

O horário de funcionamento é entre as 08.00 e as 21.00, de segunda-feira a domingo.

