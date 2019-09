O Estoril recebe um espectáculo sobre tábuas para promover a prática de skate

É a 1.ª competição portuguesa de skate sub-14. Gratuita, foi criada a pensar em miúdos aventureiros e pretende descobrir novos talentos, promover um estilo de vida saudável e despertar para os inúmeros benefícios da prática deste desporto radical.

A Hot Wheels Junior Series, competição de skate sub-14 promovida pela mais famosa fabricante de carros e pistas de brinquedos, já tem datas marcadas. Entre 19 e 20 de Outubro, um dos melhores skateparks da Europa, o Parque das Gerações, no Estoril, espera receber crianças e jovens até aos 14 anos para participarem em verdadeiras provas de skate, conhecerem personalidades da indústria, fazerem novos amigos e até levarem prémios para casa, como um patrocínio da Hot Wheels para a época de 2019/2020 e uma viagem épica até um dos campos radicais Woodward, nos Estados Unidos da América.

“O skate é um desporto radical que tem vindo a crescer e a atrair cada vez mais adeptos um pouco por todo o mundo”, pode ler-se em comunicado de imprensa. “Sendo uma das actividades físicas mais completas que existem, permite trabalhar o corpo, a mente e a socialização dos praticantes, sejam eles crianças ou adultos. Contribuindo para a concentração, o equilíbrio, a coordenação, a flexibilidade e a condição física em geral, promove também o espírito de superação e a persistência, valores transversais à própria Hot Wheels.”

A competição, que terá como padrinho e jurado o jovem skater Gustavo Ribeiro, o único português a vencer o mítico Tampa AM e a chegar à SLS, será disputada em duas fases. A primeira, a decorrer no Instagram do Parque das Gerações, até 29 de Setembro, tem como objectivo encontrar três finalistas, que vão poder contar com deslocações e estadias pagas para a final de domingo. Já a segunda irá realizar-se no terceiro fim-de-semana de Outubro, com o sábado (19, às 13.00) reservado para as eliminatórias, da qual sairão mais cinco finalistas, e o domingo (20, às 15.00) para a derradeira final.

As inscrições são grátis e podem ser feitas entre 1 e 17 de Outubro, mas também no primeiro dia do evento, no local, entre as 09.00 e as 11.00. O regulamento pode ser consultado aqui. Se é apenas um entusiasta, nada tema: a entrada é livre e basta aparecer.

