O Estúdio Time Out transforma-se num enorme salão de jogos

Nem música, nem teatro. De 14 de Dezembro a 6 de Janeiro, o Estúdio Time Out transforma-se num salão de jogos, cheio de consolas, PCs, jogos de arcada e Playseats.

Lisboa recebe pela primeira vez o Red Bull Gaming Ground Pop Up, um evento que dura 24 dias e está aberto a todos os entusiastas do Gaming e Esports (sim, aquele desporto em que não é preciso levantar o rabo da cadeira).

As portas do Estúdio Time Out vão estar abertas das 14.00 às 23.00, para quem quiser vir ver as vistas ou experimentar uma enorme variedade de jogos, do futebol ao combate, passando ainda pelo FPS, Battle Royale, MOBA e Mobile Gaming.

Quem gostar de um pouco mais de adrenalina, pode vir disputar os primeiros lugares nas várias competições – estão marcados torneios de Clash Royale, Red Bull Ring ou Red Bull MEO, entre outros – num espaço próprio para jogar.

Pelo Red Bull Gaming Ground Pop Up vão ainda passar jogadores famosos e vários atletas de topo de esports, como é o caso de Ricardo “Fox” Pacheco.

Durante estes dias vale tudo, só não vale faltar ao jantar de Natal.

Red Bull Gaming Ground Pop Up está aberto todos os dias, entre as 14.00 e as 22.00. Para maiores de 16 anos. A programação completa pode ser consultada em www.redbull.com/pt-pt/events/gaming-ground-pop-up.

