Notícias

O Faminto chegou a Santos para brincar com o fogo

O Grupo do Avesso desce do Porto até Lisboa com uma parrilla acesa todo o dia, por onde tanto passam grandes cortes de carne como um bikini trufado – “uma tosta mista em esteróides” – ou uma bola de Berlim.

Vera Moura
Escrito por
Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Faminto
Rita Pinto | Faminto
As obras de expansão da linha do metro e de drenagem tornaram a Avenida D. Carlos I num pandemónio. E fizeram com que a abertura do Faminto se atrasasse dois anos. Mas chegou a hora de dar fogo à peça. Muito fogo, ou não fosse a protagonista do novo restaurante, no rés-do-chão do boutique hotel Inspira Santos, uma parrilla acesa todo o dia e por onde passam praticamente todos os pratos – das entradas às sobremesas.  

A ideia foi dos amigos de infância de Leça da Palmeira Ricardo Rodrigues e Ricardo Ribeiro e da prima deste, Joana Faria. O trio não é novo nestas andanças: são os donos do Grupo do Avesso, que tem vários restaurantes no Porto como o Fava Tonka, o Terminal 4450 ou o Brusco. Por cá, conhecemo-los do Fauna & Flora

“Em Lisboa está tudo inventado. Por isso, o que as pessoas procuram é interacção, experiência”, diz Ricardo Ribeiro numa apresentação à imprensa a quatro dias da abertura marcada para segunda-feira, 9 de Março. “O mercado está a pedir descontracção, simplicidade, qualidade do produto e a menor intervenção possível.”

A parrila, grelha tradicional da Argentina e do Uruguai para assar carnes, peixes e vegetais, é praticamente desconhecida na cidade e foi, assim, a grande aposta. “Os clientes vão poder assistir à azáfama da cozinha, às coisas a serem feitas, à emoção do fogo”, continua. “É visual, é dramático, tem essa diferença dos outros braseiros ou churrascos”, acrescenta Joana Faria.  

Faminto
Rita PintoFaminto
Faminto
Rita PintoFaminto

O espaço, com entrada independente do hotel, divide-se entre três salas, todas com um ambiente quente, rústico e confortável. Na da entrada salta à vista uma grande mesa irregular e cadeiras em madeira e pele terracota desenhadas pela arquitecta de interiores Inês Moura, que assinou todo o projecto; a mais pequena, ao fundo, é discreta e intimista, com tecto abobadado e mesas para dois; e é na terceira que a parrilla arde de manhã à noite. Aqui, além das mesas (onde nunca faltam um potezinho com flor de sal e facas da portuguesa Ivo Cutelarias com o nome do restaurante gravado), os clientes contam com um balcão com dois bancos de cavalo – foi pensado para quem quer assistir de perto e em directo à preparação dos pratos (e não sofre de calores!). No total, há 60 lugares e para a Primavera está prometida uma esplanada.

Do bikini à bola de Berlim, com muita carne pelo meio

Rúben Santos é o chef de serviço. Com alguma experiência em fine dining, tinha vontade de voltar à base. “Apetecia-me uma coisa mais crua, mais primitiva. E gosto muito do fogo”, afirma, antes de apresentar duas entradas que está convencido que vão ter muita saída: as empanadas artesanais de carne (3,50€) e o bikini trufado na parrilla (8€/3 unidades; 14€/6 unidades). "É uma tosta mista em esteróides", descreve, entre risos. Seguem-se os ovos rotos Faminto (14€) com linguiça de porco preto, e o tártaro de vaca velha (16€) com a carne raspada na faca. "Inspirei-me na cultura da parrilla sul-americana, mas também em pratos de matriz portuguesa", conta.

Faminto
Rita PintoO bikini do Faminto ("uma tosta mista em esteróides")

“Queremos dar liberdade ao cliente e oferecer dois tipos de experiência: pode ficar só pelos snacks e petiscos ou passar para uma refeição mais a sério, mais pesada”, explica Ricardo. Os preços acompanham a filosofia. “São amplos e versáteis. Servimos carnes mais familiares, mas também mais diferentes, para todos os gostos e idades. E nos vinhos temos a mesma preocupação: em vez de começarem nos 30€, como se vê em muitos restaurantes, há propostas mais em conta”, assegura.

No campeonato das carnes, estrelas da carta, as propostas vão dos 20€, no caso da bavette (um corte bovino nobre e suculento, da parte inferior do lombo), aos 98€ o quilo de lomo bajo ou de chuletón, ambos com 45 dias de maturação. No intervalo há entraña (22€), picanha (26€), asado de tira (28€) e bife de chorizo Angus (32€) para acompanhar com coleslaw (3€), puré de batata trufado (7€), batata doce assada (4,50€), batata frita (3,50€) ou o muitíssimo recomendável arroz de forno (12€) – que também tem lugar nos pratos principais numa dose maior e acompanhado de secretos de porco preto (28€). Algumas propostas que estão no capítulo das entradas também dão óptimos acompanhamentos, caso da alface grelhada com molho Caesar e parmesão (6€).

Faminto
Rita PintoChuletón na parrilla do Faminto
Faminto
Rita PintoO arroz de forno do Faminto (pode ser um acompanhamento ou um prato principal, com secretos de porto preto)

Mas nem só de carne se quer fazer a casa, com pratos como o bitoque de atum do Algarve com dois ovos a cavalo (34€) ou a polenta cremosa com cogumelos assados, ovo BT e parmesão DOP (14€). “Uma curiosidade”, confidencia Ricardo quando o prato vegetariano aterra na mesa: “A Joana não comia carne há 26 anos!” 

Sobremesas são quatro – e nós já ficámos com duas favoritas: a tarte basca (5€) com queijo creme, parmesão e xarope de ácer, e a bola de Berlim Faminto (7€) com custard de baunilha. Uma gulodice que vale a visita por si só.

Faminto
Joana PintoO Faminto também tem pratos de peixe, como o bitoque de atum
Faminto
Joana PintoA sobremesa com assinatura do Faminto: uma bola de Berlim

Para famintos, mas também sedentos

O bar do hotel Inspira Santos chama-se Sedento, está aberto ao público e serve o restaurante. A carta de cocktails está cheia de clássicos, como a margarita (12€), a paloma (11€) e o bloody mary (11€), mas são as bebidas de assinatura Sedento e Faminto que mais surpreendem. A primeira tem espuma de marshmallow; a segunda junta medronho e ginjinha.

Quando o restaurante estiver em velocidade de cruzeiro, a aposta vai para o bar, que poderá ter uma carta própria e programação especial em algumas noites. Para a mesa, também há planos de futuro, como as sugestões semanais que podem vir a incluir francesinhas e cachorrinhos. Só de pensar, ficámos famintos outra vez.

Av. Dom Carlos I, 59 (Santos). Dom-Qui 12.30-16.00 e 18.30-23.00. Sex-Sáb até às 00.00

Últimas notícias
