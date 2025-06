O fantástico mundo de Cata Vassalo tem finalmente uma loja – com um espaço privado para noivas

Passaram sete anos desde que a Time Out visitou o primeiro showroom de Cata Vassalo. Meio escondido numa zona residencial de Alcabideche, em Cascais, recebia noivas e convidadas sob marcação para criar toucados, coroas, bandoletes, pregadeiras, ganchos, chapéus e canotiers de todas as cores, com flores desidratadas, folhas, veludos, pedras, missangas e metais. "Nunca mais me esqueço – foi a minha primeira entrevista", conta agora Catarina Vassalo na loja que acaba de abrir no Amoreiras Shopping Center, a primeira da marca que entretanto cresceu. Primeiro vieram os brincos, depois outros acessórios de joalharia, carteiras e até roupa.

O espaço das Amoreiras, com cerca de 20 metros quadrados, junta tudo isto num ambiente romântico. Nas montras há canteiros de flores altas e no tecto sobre o balcão central verde-musgo, onde estão as jóias douradas (incluindo as colecções em colaboração com as influencers Alice Trewinnard e Francisca Pereira), o papel de parede simula um fresco. Ao lado do provador com luzes de camarim está o charriot com peças de roupa que vão de combinados de calças e camisas a bodys, tops e t-shirts – todos com missangas, lantejoulas, brilhantes e outros bricabraques bordados. "Não há duas peças iguais", garante Catarina.

Mais impressionantes são as prateleiras que forram a parede do fundo da loja e que exibem as peças "one of a kind" – colares excêntricos, brincos XXL, malas em croché (feitas pela sogra) cheias de aplicações brilhantes e coloridas, bandoletes com pérolas, flores e animais e uma touca intrincada e surrealista com um olho na zona da nuca.

Catarina continua a trabalhar nestas peças como sempre. Não as desenha previamente nem sequer dentro da cabeça: vai comprando os materiais, espalha-os numa mesa, separa em caixinhas e começa a compôr.

Dar o nó, mas com estilo

Para um cliente normal, a experiência pode ficar por aqui, mas uma porta discreta esconde o segredo do novo espaço no piso 2 das Amoreiras: um showroom privado para noivas e convidadas (ou para quem queira um serviço personalizado). Ali, o ambiente é totalmente diferente – acolhedor e em tons claros, tem um tapete e um sofá brancos, um enorme espelho dourado, papel de parede com um tigre e prateleiras com cabeças de manequim em linho onde repousam as mais diferentes peças para o cabelo (incluindo um chapéu de abas branco com véu).

Esta zona só abre sob marcação entre as 10.00 e as 19.00. As peças expostas estão à venda, mas podem ser criadas outras à medida. E para breve, uma nova colaboração: desta vez precisamente para noivas.

Amoreiras Shopping Center. Seg-Dom 10.00-23.00. Showroom privado: Seg-Sex 10.00-19.00

