O fantástico mundo de Tim Burton chega a Lisboa com uma exposição

A exposição mostrará o universo do famoso realizador no Museu da Marioneta, com peças originais e materiais de pesquisa de filmes icónicos.



"O mundo animado de Tim Burton", exposição de homenagem aos filmes de animação do realizador norte-americano, estará patente no Museu da Marioneta em Lisboa, entre 6 de Fevereiro e 19 de Abril, no âmbito da 20.ª edição do Festival de Animação de Lisboa – Monstra.

“Estamos a mostrar trabalhos de um dos mais geniais realizadores de sempre, que iniciou a sua actividade ainda enquanto estudante de animação e que tem no sangue o bichinho da animação tal como nós”, considera Fernando Galrito, director artístico do festival, numa nota de imprensa.

A exposição terá marionetas, desenhos originais, adereços, maquetas e material de pesquisa de três dos filmes do realizador conhecido por Eduardo Mãos de Tesoura (1990), The Night Before Christmas (1993) ou A Noiva Cadáver (2005). Será possível conhecer os mecanismos interiores dos corpos e das cabeças das marionetas e a sua complexidade, antes de chegarem ao grande ecrã.

As marionetas presentes na exposição foram fabricadas pelo estúdio Mackinnon & Saunders, com quem Tim Burton começou a colaborar em 1995. O público poderá ver os marcianos que compõem parte do elenco de Marte Ataca (1996) e como foi o processo de construção das marionetas de A Noiva Cadáver, a partir dos desenhos originais de Tim Burton e de Carlos Grangel.

A 20.ª edição do Festival de Animação de Lisboa – Monstra realiza-se entre 18 e 29 de Março e terá uma retrospectiva da National Film Board do Canadá.

