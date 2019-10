O Feiticeiro de Oz está a chegar a Alfragide para vários espectáculos no gelo

Ainda faltam mais de dois meses para o Natal, mas o tradicional espectáculo do Alegro Alfragide já está a ser preparado. Este ano, é a vez d’O Feiticeiro de Oz deslizar no gelo, com Marta Andrino e Isaac Alfaiate no elenco principal.

O Feiticeiro de Oz, que marcou gerações e celebra este ano a efeméride dos 80 anos da adaptação cinematográfica, com a mítica Judy Garland, está prestes a chegar a Alfragide. Inspirando-se na mágica e mundialmente conhecida história de L. Frank Baum, o centro comercial Alegro, em parceria com a AM Live, apresenta um espectáculo no gelo para toda a família. As primeiras sessões estão marcadas para 24 de Novembro.

“Este é mais um deslumbrante musical sobre o gelo no Alegro Alfragide, que desta vez conta a história de uma jovem rapariga que aterra em Oz de uma forma muito pouco convencional e embarca numa aventura emocionante e cheia de surpresas”, pode ler-se em comunicado de imprensa. “No palco não faltará um espantalho espalhafatoso, um leão com medo da própria voz, um homem de lata extremamente romântico e duas bruxas que, apesar de uma ser boa e outra má, têm mais em comum do que à partida se possa imaginar.”

No elenco principal, pode contar com Marta Andrino e Isaac Alfaiate e o espectáculo estará em cena de 24 de Novembro a 12 de Janeiro, com sessões às 11.00, 15.00 e 18.00. Os bilhetes, à venda online, variam entre os 11,50€ e os 58,15€, para a 2.ª plateia, e entre os 15€ e os 75,85€, para a 1.ª plateia.

+ As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa