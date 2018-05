O Festival da Tailândia aterra este fim-de-semana em Belém

Quer conhecer a cultura Tailandesa mas não tem viagem marcada? Ainda sem planos para o próximo fim de semana? O Festival da Tailândia regressa a Belém, junto ao Pavilhão Tailandês, de 11 a 13 de Maio, e traz danças tradicionais, gastronomia e peças de artesanato.

De sexta-feira a domingo, visite o Jardim Vasco da Gama e fique a conhecer um pouco mais sobre a cultura tailandesa. Pelo caminho, desfrute de uma massagem ou experimente os workshops de muay thai, carving (arte de esculpir desenhos em frutos e legumes) e pinturas faciais. Não perca ainda as conversas sobre ''A cultura de comida de rua'' e ''As tradições tailandesas: Songkran (Ano Novo Tailandês), Loy Krathong (Luzes) e Phi ta Khon (Espíritos e Fantasmas)''. Para os miúdos há bancas de jogos tradicionais, folclore e contos tailandeses.

Na sexta-feira, o festival promovido pelo Turismo da Tailândia arranca com uma demonstração de Wai Kru, um ritual de agradecimento tailandês, seguido de uma aula de muay thai. Às 21.30, visite o auditório do Museu do Oriente e assista ao espectáculo organizado pela Companhia de Dança do Bunditpatanasilpa Institute Troupe Thailand (College of Dramatic Arts).

No dia seguinte, dia 12, há danças tradicionais tailandesas às 12.30, seguindo-se uma conversa sobre como fotografar a Tailândia. E se perdeu as demonstrações de Wai Kru e muay thai do primeiro dia, não se preocupe porque às 17.30 terá mais uma oportunidade. As actividades terminam às 19.00 com o sorteio de prémios – habilite-se a ganhar dois tratamentos de aromaterapia no Tivoli Spa, um brunch para dois e um jantar na Cervejaria Liberdade e uma noite num quarto deluxe com pequeno-almoço incluído no Hotel Tivoli.

O sorteio repete-se no domingo, último dia da festa, à semelhança da restante programação. Mas há uma novidade: às 13.30 há uma conversa sobre "a arte da street food na Tailândia".

A entrada no festival é gratuita mas é preciso inscrição se quiser participar nos workshop. A informação completa está aqui.

