O festival de yoga e meditação para miúdos regressa no Dia da Criança

No dia 1 de Junho, vá em família ao Parque Florestal de Monsanto para um festival com yoga, arte, dança, mindfulness, storytelling, nutrição, pinturas faciais, práticas de desperdício zero e música ao vivo. Tudo gratuito.

O Pequeno Buda está de volta à cidade. O projecto de Tomás de Mello Breyner, que começou por levar a meditação às escolas, regressa no Dia da Criança, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Iswari, marca portuguesa de superalimentos que estará responsável por uma área dedicada ao tema da educação alimentar, com showcookings e workshops para pôr as mãos na massa.

Entre as 10.00 e as 19.00, vai ser impossível ficar aborrecido. Além de um espaço dedicado a terapias, pode contar com muitas outras propostas, desde palestras a aulas de yoga, a partir de um jogo de tabuleiro que ensina como fazer. Pelo meio, terá espaço para relaxar em harmonia com a natureza e com banda sonora. Entre os momentos musicais planeados, encontra por exemplo um concerto dos Red Bean Rice, dois irmãos inspirados pela cozinha vegan da sua avó.

Mas há mais: um mercado de artesanato, com várias marcas sustentáveis, e uma conversa sobre comida com Nuno Queiroz Ribeiro, o primeiro chef de cozinha português reconhecido pelo Ministério da Saúde com uma distinção de mérito pelo seu papel como embaixador da alimentação saudável e da dieta mediterrânea.

A entrada no recinto é livre, todas as actividades são gratuitas e, se ficar com sede, nada tema: é só levar um cantil e encher com água da Fonte Viva, parceira do festival. Para mais informações, basta ficar atento à página de Facebook do festival.

