O festival Grant’s Stand Together chega este fim-de-semana ao São Jorge

Está na hora de contar histórias. A sétima edição do festival Grant's Stand Together acontece já este fim-de-semana, nos dias 18 e 19 de Maio, no cinema São Jorge. E tal como aconteceu nas edições anteriores, vai ser apresentado pelo actor Joaquim de Almeida.

Conhecido por ser o maior festival português de storytelling, o festival patrocinado pela marca de whisky Grant's tem como lema principal "Histórias tão verdadeiras que nem vais acreditar" e pretende que os convidados partilhem com o público as histórias mais marcantes da sua vida, destacando o seu talento para narrá-las na primeira pessoa. Oferecer a todos aqueles que comparecerem ao festival um serão único de convívio, repleto de música e cocktails, é outro dos objectivos do evento.

"Com Joaquim de Almeida como anfitrião das três noites de festival, Grant’s Stand Together é uma oportunidade única de conhecer diversas figuras de proa das artes sob uma perspectiva, no mínimo, surpreendente, sendo o verdadeiro palco para contar histórias em público que normalmente só se contam entre amigos", lê-se no comunicado.

Pedro Abrunhosa, Salvador Sobral, Mallu Magalhães, Ivo Canelas, Carolina Deslandes, Vera Fernandes, Joana Solnado, Pedro Fernandes, Henrique Sá Pessoa, Cédric Soares e Marta Gautier já tinham sido anunciados como storytellers neste evento. Mas, a estes juntam-se, também, mais alguns nomes que dão vida ao cartaz: Bruno Nogueira com Anabela Mota Ribeiro que, no último dia de festival, 19 de Maio, às 22.00, têm uma sessão em conjunto sobre a questão “Como contas a tua história?” e Manuel Moura dos Santos com Eduarda Abbondanza, Alex D’Alva Teixeira e Mafalda Castro que no dia anterior, 18 de Maio, à mesma hora, conversam sobre o tema “Histórias da Moda”.

Os preços deste festival variam entre os 8€ e os 14€ (para as sessões de storytelling) e podem ser adquiridos aqui. Quem comprar bilhete para estas sessões vai beneficiar de uma oferta de duas bebidas Grant’s, sendo, por isso, impossível recusar uma ida ao São Jorge.

Consulte o programa completo aqui.

