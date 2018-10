O fim de “Uma Nêspera no Cu” era mentira: vai ser um musical

Dois anos depois de terem esgotado o Coliseu, Bruno Nogueira, Filipe Melo e Nuno Markl estão de volta com Uma Nêspera no Cu, agora em versão musical. Os bilhetes já estão à venda.

Tudo começou com um podcast, que em poucas semanas conquistou uma legião de fãs, para rapidamente encher salas como o Casino de Lisboa. Bruno Nogueira, Filipe Melo e Nuno Markl estão de volta com Uma Nêspera no Cu, desta vez em versão musical.

É uma espécie de jogo, “preferias isto ou aquilo”, onde cabe qualquer coisa (mesmo qualquer coisa). O nome do podcast é apenas um teste para tudo o que aqui se faz. Não há vergonhas, nem tabus, há alguns palavrões à mistura e convidados ao barulho. O que acontece depois é um improviso sem fim, carregado de parvoíce de levar qualquer um às lágrimas.

Foi assim em 2015 quando os três subiram ao palco do Famous Fest e foi assim um ano depois, quando Nogueira, Melo e Markl esgotaram os coliseus de Lisboa e Porto, tendo acrescentado mesmo datas extra nas duas cidades. Depois disso, disseram adeus, sem promessas de regresso.

“Eles disseram que iam acabar. Juraram que não voltavam. Eles mentiram descaradamente. Perante a constatação de que não tinham nada melhor para fazer, Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo decidem unir esforços para ressuscitar o pior pesadelo das suas vidas. Depois da websérie e dos espectáculos ao vivo, eles estão de volta”, lê-se no comunicado que dá conta da novidade. Em Lisboa, Uma Nêspera no Cu – O Musical acontece a 5 e 6 de Fevereiro de 2019; no Porto, o espectáculo está marcado para 15 e 16 de Fevereiro.

Sobre o que aí vem, sabemos apenas: “Dilemas. Angústias. Azares. Amigos famosos encurralados, em situações onde nunca os imaginaram. Horror. E bonita música. Porque é um musical”.

Os bilhetes já estão à venda e o preço varia entre os 10€ e os 22€.

