O Frasco: comida saudável e biológica pronta a levar nas Amoreiras

Uma advogada e uma enfermeira decidiram arriscar no mundo da restauração para trazer um novo conceito: um grab&go saudável. Foi assim que nasceu O Frasco, um restaurante de cozinha plant based que pretende chegar às pessoas com a mesma facilidade que o fast food, mas com uma comida saudável, biológica e cuidadosamente preparada.

“O desafio é criar uma alternativa alimentar, um grab&go, um processo fácil e rápido, mas com uma comida nutritiva e saudável”, explica Rita Corrêa Figueira, uma das sócias. Em conjunto com Joana Roquete, abriram este projecto em Março, mas a pandemia obrigou-as a fechar portas.

Ao contrário da habitual fast food, aqui os processos e técnicas de cozinha são demoradas e podem levar vários dias a preparar. Todos os produtos são sazonais, biológicos e tratados de forma a potenciar o seu valor nutricional e a serem facilmente absorvidos pelo organismo.

Das sopas às sobremesas, todos os produtos estão preparados em frascos mas também podem ser consumidos no restaurante – apesar de o espaço ser pequenino, tem uma comprida mesa de madeira com bancos altos para quando preferir ficar a comer no local sem pressas. Os pratos são feitos no próprio dia e por isso o menu é curto, precisamente para evitar desperdícios. Para uma refeição completa, pode começar por uma das sopas como a de abóbora e laranja, a de pepino e ervas ou o gaspacho de beterraba, todas disponíveis em frascos de 250ml (3€) ou 500ml (5€).

Desde a reabertura, no final de Junho, as sócias já conseguiram perceber quais os frascos com mais saída – é o caso do de pesto e mozzarella (9,50€), com arroz integral, espinafres, mozzarella, tomate cherry, morangos, sementes de sésamo, manjericão e pesto, ou o marroquino (9,50€), com grão de bico, quinoa, manga, cenoura, sultanas, abacate, coentros, limão, cebolinho fresco e alga kombu. No restaurante o valor do pratos sobe um bocadinho, fixando-se nos 12€.

Quando chegar a hora das sobremesas, aqui pode comer sem culpa. O açúcar refinado não entra em nenhum produto e as sobremesas não são excepção. Por isso, não há desculpa para não provar a mousse de chocolate e avelã (4€), com 70% cacau, ou o mascarpone de fruta e praliné de amêndoa (4€), com fruta do dia.

A ideia para o espaço surgiu há dois anos quando Rita Corrêa Figueira descobriu o conceito da comida em frascos numa viagem a Paris. “Vi pela primeira vez, num bar do Museu do Louvre, uns frascos com pratos fantásticos”, recorda a advogada. A partir daí juntou-se à sócia, Joana Roquete, enfermeira há vários anos, fizeram um curso de saúde na N.O.S. Escola e dedicaram-se a este espaço de comida saudável e biológica.

Ainda que O Frasco esteja muito no início, Rita e Joana têm vários projectos para o futuro d’O Frasco. “Uma das coisas que estamos a desenvolver é um projecto para crianças”, diz. Isto é, um Frasco Kids com uma composição saudável e nutritiva totalmente pensada para os mais novos. Para breve, pode contar ainda com uma mercearia dentro do restaurante onde estarão à venda produtos da casa como frutos secos activados, barras energéticas ou kombucha.

Para já ainda não é possível fazer compras pelo site, mas a loja online promete ser lançada muito em breve. Ainda assim, pode consultar todos os produtos disponíveis para take-away, reservá-los por telefone (21 241 9042) e levantá-los no restaurante. Se for com tempo, deixe os frascos para os dias de escritório e aventure-se pelos pratos.



Responsabilidade social

Durante o confinamento, O Frasco quis fazer a sua parte e pôr mãos à obra.“Com a ajuda de alguns clientes e patrocinadores montámos uma campanha solidária, o Frasco Solidário, e entregámos refeições ao profissionais de saúde”, lembra Rita Corrêa Figueira. Durante esta acção foram entregues mais de 3000 refeições nos hospitais Curry Cabral, São Francisco Xavier e Santa Maria. “Acabou por ser óptimo porque ajudámos quem estava no terreno, mas também nos permitiu consolidar processos, testar fornecedores e ganhar prática e consistência nos nossos frascos”, conclui a gerente.

Também devido à pandemia algumas das ideias iniciais tiveram de ser alteradas. “O nosso negócio era todo feito em vidro, mas com a Covid-19 tivemos de nos adaptar e arranjar uma solução em plástico menos gravosa para o ambiente”, disse Rita Corrêa Figueira. Agora todos os frascos são em plástico PET reutilizáveis, mas o objectivo é voltar ao vidro para poderem ser reutilizados no próprio restaurante. Além da mudança temporária para o plástico, a pandemia obrigou a diminuir a capacidade do espaço de 22 para 12 pessoas e cresceu a vontade de criar uma esplanada, que, a par do projecto Frasco Kids, são os próximos passos da nova marca.



Rua das Amoreiras, 85 (Amoreiras). Seg-Sex 09.00-19.00.

+ Restaurantes de comida saudável em Lisboa

Share the story