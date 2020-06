O Global Pride é no sábado. Conheça a programação

Na sequência do cancelamento de marchas e eventos Pride, o Global Pride celebra-se em todo o mundo no próximo sábado com um festival online de 24 horas e muitos concertos.

São 24 horas de performances, discursos, concertos e mensagens de apoio. O Global Pride, apresentado pelo actor, cantor e coreógrafo Todrick Hall e transmitido no sábado, 27 de Junho, em www.globalpride2020.org e no YouTube do Global Pride, é o resultado do esforço de voluntários do mundo inteiro que se juntaram virtualmente depois de milhares de eventos Pride terem sido cancelados devido à pandemia.

Mais de 500 associações LGBT+ do mundo inteiro enviaram conteúdos à organização do Global Pride, que irá exibi-los já editados em streaming no sábado.

A organização do Global Pride já adiantou em comunicado que o evento online iria amplificar várias “vozes negras” do movimento Black Lives Matter. Entre as mais recentes confirmações no painel dos oradores deste Pride digital está o democrata Joe Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ou Guðni Jóhannesson, presidente da Islândia, também vão discursar.

São muitos os artistas na lista de concertos e performances do Pride. Por exemplo, Adam Lambert, Conchita Wurst, LeAnn Rimes, Mel C (das Spice Girls), Olivia Newton-John, Pabllo Vittar, Peaches, Pussycat Dolls, Pussy Riot, Rita Ora ou Village People (no fim deste artigo encontra a lista completa).

As celebrações virtuais estendem-se a outras plataformas como o videojogo para a Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons, o mais vendido durante a quarentena. A organização do Global Pride incita os jogadores a criarem a sua própria marcha Pride no jogo e a visitar uma ilha Pride decorada a rigor, que terá uma marcha virtual no dia 27. Há também várias colecções de roupa arco-íris para celebrar a ocasião. O Global Pride Crossing começou na quinta-feira, 18, e dura até ao fim do mês.

Sábado, 27 Junho em www.globalpride2020.org. A Time Out Global também se juntou à festa e durante o fim-de-semana vai ter DJ sets, actuações ao vivo e conversas em live stream nas contas de Instagram da Time Out Londres, Time Out Nova Iorque e Time Out Chicago.

