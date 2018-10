O histórico Faz Frio reabriu de cara lavada

Apesar de ter fechado portas no final de 2017, o restaurante Antiga Casa Faz Frio, no Príncipe Real, não entrou para a necrologia das lojas históricas: mudou de mãos e reabriu esta semana com cara lavada mas com a história intacta.

O balcão de inox desapareceu e o restaurante ganhou luminosidade, mas tudo o que faz desta casa uma Loja com História, mantém-se: os compartimentos com mesas, o candeeiro cacho de uvas na entrada do bar, o marinheiro feito por Cesariny, uma vitrine de um dos compartimentos, o chão em pedra e os azulejos. A garantia é dada pelo novo dono do espaço, Jorge Marques, que antes de começar as obras trabalhou de perto com a coordenadora do grupo de trabalhos do programa municipal Lojas com História para ter a certeza de que nada se perdia.

O receituário português continua a ser o grande foco desta casa, e Jorge e o chef Mateus só lhe deram “um toque pessoal”; fizeram uma actualização aos pratos e investiram em ingredientes e matéria-prima de qualidade. A casa era conhecida por ter sempre uma proposta de bacalhau nos pratos do dia e isso vai continuar a ser regra. À terça há açorda de bacalhau (11,50€), à quarta feijoada de sames (12€), à quinta bacalhau à Narcisa (13€), à sexta bacalhau à Assis (12€).

O restaurante, cuja data de fundação é incerta – há quem fale em 120 anos, outros em 150, sendo o alvará de 1928 –, passou a ser conhecido como o restaurante onde faz frio por ter uma porta nas traseiras para fugas rápidas. Foi sítio de tertúlias, porto para marinheiros e palco de guitarradas improvisadas.

Para saber mais sobre o espaço renovado do Faz Frio e os pratos que pode comer, fique atento à próxima edição da Time Out Lisboa, nas bancas dia 24 de Outubro.

Rua Dom Pedro V, 96 (Príncipe Real). Dom-Qua 12.00-00.00 (cozinha fecha às 22.00), Qui-Sáb 12.00-02.00 (cozinha fecha às 23.00)

