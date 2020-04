O IndieLisboa regressa de 25 de Agosto a 5 de Setembro

Em virtude do surto de Covid-19, a 17.ª edição do festival internacional de cinema independente de Lisboa acontece agora de 25 de Agosto a 5 de Setembro deste ano. Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa são os espaços da mostra.

Com o arranque programado para o final deste mês, a organização do IndieLisboa fez saber que a data da 17.ª edição do festival seria reagendada em consequência dos últimos desenvolvimentos relativos à situação de pandemia.

Num comunicado enviado esta tarde às redacções, a organização justifica a decisão e apela ao cumprimento da quarentena. "Pensando no esforço e dedicação de toda a equipa ao longo do último ano para a concretização desta edição, a possibilidade de o fazer num formato digital não corresponderia às nossas expectativas, nem às do público. Organizar um festival é exibir filmes e ter um contacto directo com o nosso público, os cineastas e os restantes profissionais, criando momentos especiais de partilha e comunhão para a discussão de diferentes pontos de vista."

A programação será anunciada no dia 30 deste mês, data original de arranque do festival. E ao longo da Primavera e do Verão serão anunciadas outras novidades que irão marcar a edição 2020 do IndieLisboa.

Confirmada, para já, está uma retrospectiva de toda a obra do senegalês Ousmane Sembène, uma homenagem aos 50 anos da secção Fórum da Berlinale e filmes sobre Billie Holiday, Rolling Stones e Charles Aznavour.

O IndieLisboa 2020 decorre no Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa, este último excepcionalmente aberto durante o mês de Agosto.

