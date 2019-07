O Jardim da Estrela vai ser palco de uma feira natural com actividades grátis

No Dia Municipal das Medicinas Naturais, a 15 de Julho, o Jardim da Estrela abre as portas às terapêuticas não convencionais, com um vasto programa sobre saúde natural, fontes alimentares e formas de estar. A entrada é livre.

Esta é a 5.ª edição da Feira Municipal de Medicinas Naturais. Promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, conta com o apoio da Junta de Freguesia da Estrela, onde decorrerá a festa a 15 de Julho. Entre as actividades previstas, encontram-se, por exemplo, aulas de yoga e ginástica, três workshops e até animação musical.

Durante todo o evento, das 10.00 às 16.30, poderá informar-se acerca de terapias não convencionais, como a osteopatia, a homeopatia, a naturopatia, a acupuntura, a quiropraxia e a medicina tradicional chinesa; mas também vai poder experimentar diferentes modalidades, começando com uma aula de ginástica de manhã e prosseguindo com yoga para séniores, das 10.00 às 10.45. Poderá ainda receber uma massagem Tui Na (12.30-13.30), praticada na medicina tradicional chinesa, ou aprender chi kung (14.15-15.00), um exercício de cultivo de energia vital no corpo.

Se está interessado, por exemplo, no cultivo de plantas aromáticas, há um workshop das 10.45 às 11.30. Mas não é o único. Entre as 11.30 e as 12.15, poderá aprender mais sobre a alquimia das especiarias na alimentação. E, se quiser descobrir plantas medicinais e comestíveis no Jardim da Estrela, o melhor é participar no passeio marcado para as 15.00. Já entre as 15.45 e as 16.00, antes do final do evento, o Grupo Coral da Estrela promete uma despedida com banda sonora.

Com enquadramento na Lei das Terapêuticas Não Convencionais, aprovada em 2003, o Dia Municipal das Medicinas Naturais foi instituído em Junho de 2015 pela Assembleia Municipal de Lisboa por recomendação do PAN. A 1.ª Feira Municipal de Medicinas Naturais celebrou-se a 15 de Julho do mesmo ano, no Jardim Fernando Pessa.

Jardim da Estrela. 15 de Julho. Seg 10.00-16.30.

