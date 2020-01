O Jardim Zoológico de Lisboa tem um plano romântico para o Dia dos Namorados

No dia 14 de fevereiro, o Jardim Zoológico de Lisboa vai abrir as portas aos casais com um conjunto de propostas pensadas para celebrar a data. Visitas guiadas gratuitas, um jantar romântico e muitas actividades a dois são as propostas para o Dia de S. Valentim.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, o Zoo de Lisboa volta a oferecer um plano de actividades para quem procura um Dia dos Namorados mais próximo da natureza. A primeira, numa parceria com o site ClubeFashion, dá aos participantes um pack que inclui dois bilhetes de adulto e uma fotografia com aves, à entrada, por 39,99€ – uma oferta que tem ser adquirida antes.

Mais tarde, após o fecho do recinto, arranca uma visita nocturna, pelas 18.15, parte do programa "trilho dos enamorados", em que os participantes serão postos à prova através de jogos e actividades temáticas, enquanto descobrem curiosidades sobre as várias espécies que habitam o zoo como o pinguim-do-cabo, o grou-do-japão, os tigres ou os dragões de Komodo. Após a visita, os casais terão direito a um jantar com música ao vivo, incluído no preço do bilhete (85€/pessoa).

Fotografia: Fábio Santos

As inscrições para o programa "trilho dos enamorados" estão abertas até dia 7 de Fevereiro e são limitadas a 20 casais (40 pessoas). A selecção será efectuada por ordem de inscrição. O ponto de encontro será o portão de Sete Rios do Jardim Zoológico, às 18.15 e o programa termina às 22.00.

Praça Marechal Humberto Delgado (Sete Rios). 21 723 2900. comercial@zoo.pt

