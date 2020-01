Tributo a José Mário Branco ajuda a ReFood Cascais

O Casino Estoril recebe a 26 de Fevereiro um concerto solidário cujas receitas revertem a favor da Refood Cascais, um dos braços da iniciativa que diz não ao desperdício dos restaurantes.

É a Refood Cascais que organiza este concerto solidário, num Tributo a José Mário Branco, que morreu no ano passado, e que conta com o apoio da família do cantautor português e de uma extensa lista de músicos que vão subir ao palco do Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

São eles Diana Castro, Diogo Branco, Edu Mundo, Fernando Pereira, Júlio Resende, Katia Guerreiro, Mafalda Arnauth, Mafalda Sacchetti, Mariana Ana Bobine, Olavo Bilac, Pedro Branco e Rogério Charraz. E também os músicos André Ramos, Carlos Lopes, Ciro Bertini, Edu Miranda, Luís Roquette, Nuno Oliveira, Paulo Loureiro e Pedro de Castro.

A apresentar este tributo, que é feito em parceria com a TVI, estarão os jornalistas Ana Sofia Cardoso e José Carlos Araújo.

Casino Estoril. Av. Dr. Stlanley Ho. 26 de Fevereiro 21.30. 15€-20€

