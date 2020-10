O Las Ficheras vai oferecer churros vitalícios aos vencedores deste concurso

O sorteio decorre no Instagram do restaurante mexicano ao longo da próxima semana.

Não tem de ser um amor para a vida toda, é mesmo só quando lhe apetecer um docinho e é se for um dos vencedores. O restaurante mexicano Las Ficheras, para celebrar os seguidores no Instagram, está a fazer um sorteio de stock vitalício dos seus famosos churros.

Não tem sombreros nem guitarras nas paredes, mas é bem popular no Cais do Sodré na hora de se sentar para comer uma boa refeição mexicana com bom ambiente, comida bem feita, tequilas originais e muito picante à mistura.

O Las Ficheras, aberto desde 2012, chegou aos três mil seguidores no Instagram e decidiu celebrar com os seus clientes oferecendo a três clientes um cartão personalizado, que será pessoal e intransmissível, e que vai dar direito a uma dose de churros, bem estaladiços e cobertos de açúcar e canela, sempre que o vencedor for comer ao restaurante.

O sorteio arranca este domingo, dia 25, e decorre até 1 de Novembro, basta que os interessados sigam o restaurante no Instagram, gostem e partilhem o post no stories e marquem nos comentários três amigos.