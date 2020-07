O Las Gringas voltou a trazer o México a Lisboa pelo Uber Eats

Depois da suspensão do serviço, em Maio, o conceito do Pistola y Corazón está de volta ao Uber Eats. Totopos, guacamole, cocktails e claro, gringas, são algumas das opções.

É o primeiro sinal de regresso de uma das mais emblemáticas casas mexicanas da cidade e foi anunciado hoje através da conta de Instagram. O Las Gringas, conceito do Pistola y Corazón que deve o nome à variedade de taco que usa uma quesadilla como base, isto é, uma tortilha recheada, está novamente operacional e pode ser pedido através do Uber Eats.

"Estamos a trabalhar para arrancar com os nossos serviços novamente e a reprogramar-nos para um novo e melhorado serviço de operações", pode ler-se na publicação. Entre os pedidos disponíveis estão os totopos com pico de gallo (2,50€), guacamole com totopos (7,50€), as gringa de carnitas (14€), de carne assada (13,50€) ou o pastel de tres leches (4,50€) como sobremesa. Nas bebidas, o cocktail Frida Must Die (15€/200ml) é o grande destaque.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por PyC. Vatos Locos (@pyc.vatoslocos) a 1 de Jul, 2020 às 3:09 PDT

Sobre a reabertura do Pistola y Corazón, não há para já qualquer informação. Uma das últimas publicações na página de Instagram deixa apenas um agradecimento.

