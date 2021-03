O Lisboa Comedy Club vai abrir em Lisboa, mas as gargalhas arrancam primeiro online

A cidade já teve um Lisboa Comedy Club, mas a ligação entre os dois é apenas “espiritual”, explica a produção à Time Out. Assim que a actual pandemia o permitir, abrirá portas na Avenida Duque de Loulé, num espaço inspirado nos clubes de comédia de Londres ou Nova Iorque. Será no restaurante que vai operar o clube de comédia, com residentes e open mic, e haverá ainda uma sala de espectáculos de comédia, com agenda e bilheteira. Mas tudo começa primeiro no mundo online.

O palco digital já abriu no site oficial do projecto e a agenda, desenhada pela dupla de curadoras Ana Luísa Barbosa e Catarina Moreira (na imagem), está recheada de espectáculos online de figuras conhecidas como Guilherme Duarte (Por Falar Noutra Coisa), Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), Francisco Menezes ou Hugo Sousa. E também inclui os roasts que aconteceram no Campo Pequeno em 2019 e tiveram como alvos Toy, José Castelo Branco e Ljubomir Stanisic. Pode alugar cada espectáculo por 24 horas e por apenas 3€ ver no conforto do lar. Brevemente haverá uma secção dedicada às séries de comédia.

©Lisboa Comedy Club Parte da ementa do Lisboa Comedy Club

Além disso, também pode começar a experimentar a carta do restaurante através do Uber Eats, composta por petiscos, saladas, hambúrgueres, pizzas, sobremesas e pipocas. Todos os pedidos a partir de 15€ recebem uma garrafa miniatura do parceiro The Famous Grouse e acesso a um conteúdo de comédia no Palco Digital.

